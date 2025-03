The Last of Us z nowymi aktorami w 2. sezonie. To będzie inna wersja historii znanej z gry

Sporo nowych nazwisk pojawi się w kolejnych odcinkach The Last of Us.

Już nieco ponad miesiąc dzieli nas od premiery drugiego sezonu The Last of Us. W ubiegłym miesiącu HBO ujawniło, kiedy zadebiutują nowe odcinki. Premiera kolejnego sezonu jest już promowana przez twórców, którzy udzielili długiego wywiadu Variety. Nie zabrakło również aktualizacji dotyczącej The Last of Us 3, które może nigdy nie powstać. Jednak fani serii z nadzieją mogą patrzeć w przyszłość serialowej wersji, która doczekała się sporo nowych aktorów, których zobaczymy w nowych epizodach.

The Last of Us – nowi aktorzy i zmiany w 2. sezonie

Do obsady drugiego sezonu The Last of Us dołączyli Joe Pantoliano (Bad Boys for Life, Matrix), Alanna Ubach (Euforia), Ben Ahlers (The Gilded Age), Hettienne Park (Hannibal), Robert John Burke (Prawo i porządek: Sekcja specjalna) oraz Noah Lamanna (Star Trek: Strange New Worlds). Pantoliano wcieli się w Eugene’a, postać znanej z gry, która w serialu zostanie jeszcze bardziej rozwinięta na wzór odcinka z Billim i Fankiem. Burke i Lamanna również wcielą się w postacie znane z gry, kolejno Setha, właściciela barku w Jackson oraz Kat, która umawiała się z Ellie przed tym, jak dziewczyna związała się z Diną. Pozostali aktorzy zagrają zupełnie nowych bohaterów.