The Last of Us z drugim sezonem już jest hitem. Pierwszy rekord serialu Max

Już tej wiosny The Last of Us powróci z długo wyczekiwanym drugim sezonem. Niedawno HBO ujawniło nazwiska kilku nowych aktorów, którzy wcielą się w zarówno postacie znane z gier, jak także zupełnie nowych bohaterów stworzonych z myślą o serialowej adaptacji. Stacja wykorzystała również okazję, aby na tegorocznym SXSW promować swoją produkcję, publikując jej nowy zwiastun. Bez wątpienia będzie to największa premiera HBO w pierwszym półroczu 2025 roku, co też dowodzi bardzo wysokie zainteresowanie nowym materiałem z ekranizacji gry Naughty Dog.

The Last of Us – rekord nowego zwiastun drugiego sezonu

Jak podało samo HBO najnowszy zwiastun The Last of Us zgromadził aż 158 wyświetleń na całym świecie w ciągu pierwszych trzech dni. Jest to absolutny rekord dla jakiegokolwiek tytułu należącego do HBO i Max Originals. Nowy zwiastun przewyższył poprzednie materiały dla tego serialu o co najmniej 160%.