Pojawił się nowy zwiastun drugiego sezonu The Last of Us. HBO rozgrzewa fanów

Premiera drugiego sezonu The Last of Us od HBO zbliża się wielkimi krokami. Platforma nakręca fanów, wypuszczając nowy zwiastun.

Zaprezentowany zwiastun pokazuje, jak wiernie adaptacja telewizyjna odwzorowuje wydarzenia z gry. Niektóre sceny wyglądają jakby zostały przeniesione do serialu kadr po kadrze z The Last of Us Part 2 , w tym pamiętna scena tańca w stodole oraz mroczny korytarz szpitala.

Co ciekawe, jeden z zainfekowanych powoli wydycha w powietrze kłęby zarodników. To ukłon w stronę oryginalnej fabuły gry i możliwa sugestia, że infekcja mogła ewoluować na potrzeby drugiego sezonu serialu. Pod koniec zwiastuna, na ekranie pojawiają się słowa "Każda ścieżka ma swoją cenę", a Ellie patrzy na Joela z niedowierzaniem i mówi: "Przysięgałeś".

Drugi sezon The Last of Us zadebiutuje w USA 13 kwietnia i będzie składał się z siedmiu odcinków. Jeden z nich ma być szczególnie długi. Wciąż nie wiadomo, do którego momentu fabuły drugiej części gry dotrze ten sezon, ale showrunner Craig Mazin potwierdził, że nie obejmie on całej historii The Last of Us Part 2. Wiadomo natomiast, że zobaczymy w nim znacznie więcej zainfekowanych niż w pierwszym sezonie.

Jeszcze w tym tygodniu dowiedzieliśmy się, że do obsady dołączą Joe Pantoliano, Alanna Ubach, Ben Ahlers, Hettienne Park, Robert John Burke i Noah Lamanna. Towarzyszyć będą Belli Ramsey jako Ellie oraz Pedro Pascalowi w roli Joela.