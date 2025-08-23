Valheim z ważną aktualizacją. Twórcy dodali bronie, pancerze i ulepszyli rozgrywkę

Na serwerze testowym pojawił się duży patch. Gracze mogą liczyć na nową zawartość i poprawki balansu.

Studio Iron Gate udostępniło na serwerze testowym Public Test Server aktualizację do Valheim – niezależnej, przygodowej gry akcji. Patch wprowadza nie tylko usprawnienia techniczne, ale też sporo nowej zawartości. Gra została zaktualizowana do Unity Engine 6000.0.46f, co ma przełożyć się na lepszą stabilność i drobne poprawki wydajności.

Valheim – nowa zawartość i zmiany w walce

Aktualizacja 0.221.3 przynosi 13 nowych amuletów, 1 umiejętność, 2 potwory, 8 materiałów rzemieślniczych oraz 18 broni. Do tego gracze otrzymają 2 zestawy pancerza, 3 elementy budowlane, 3 fryzury, 5 rodzajów brody i 1 nową lokację.