Valheim z ważną aktualizacją. Twórcy dodali bronie, pancerze i ulepszyli rozgrywkę

Mikołaj Berlik
2025/08/23 10:00
Na serwerze testowym pojawił się duży patch. Gracze mogą liczyć na nową zawartość i poprawki balansu.

Studio Iron Gate udostępniło na serwerze testowym Public Test Server aktualizację do Valheim – niezależnej, przygodowej gry akcji. Patch wprowadza nie tylko usprawnienia techniczne, ale też sporo nowej zawartości. Gra została zaktualizowana do Unity Engine 6000.0.46f, co ma przełożyć się na lepszą stabilność i drobne poprawki wydajności.

Valheim – nowa zawartość i zmiany w walce

Aktualizacja 0.221.3 przynosi 13 nowych amuletów, 1 umiejętność, 2 potwory, 8 materiałów rzemieślniczych oraz 18 broni. Do tego gracze otrzymają 2 zestawy pancerza, 3 elementy budowlane, 3 fryzury, 5 rodzajów brody i 1 nową lokację.

Twórcy zbalansowali też Forsaken Powers, a system walki doczekał się ważnych usprawnień. Perfekcyjny blok nie zużywa już kondycji, ciężkie bronie i tarcze mniej spowalniają postać, a walka na zboczach stała się wygodniejsza i bardziej precyzyjna.

Poprawiono także działanie serwerów – lista serwerów została przepisana, dzięki czemu ładuje się szybciej, a serwery społeczności pojawiają się natychmiastowo dzięki PlayFab. Naprawiono również błąd, który potrafił spowalniać matchmaking z powodu przekroczenia limitu danych.

Aktualizacja jest dostępna w ramach Public Test Server, więc aby ją sprawdzić, trzeba zapisać się do bety na Steamie.

