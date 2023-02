Pierwsza gra Sony na PC w pudełku – TLoU Part I Firefly Edition w sklepie

Chyba nikt nie ma wątpliwości co do ogromnej popularności serii The Last of Us na całym świecie. To pierwsza gra japońskiego branżowego giganta – Sony – która pojawiła się na sprzętach trzech generacji, a także otrzymała serial aktorski, który bardzo szybko okazał się absolutnym globalnym hitem… To jednak nie wszystko. Doczekaliśmy się bowiem czegoś, co jakiś czas temu wydawałoby się niemożliwe – w oficjalnym sklepie Sony pojawiła się pudełkowa wersja gry The Last of Us: Part I na komputery osobiste o podtytule Firefly Edition.

The Last of Us: Part I – Firefly Edition na PC w sklepie Sony

Wydanie w wersji na konsolę PlayStation 5 wyprzedało się błyskawicznie. Tym razem jednak tytuł jest dostępny wyłącznie we wspomnianym sklepie, co oczywiście może okazać się utrudnieniem dla rodzimych fanów. Warto w tym momencie zaznaczyć, że fizyczna edycja oferuje dodatkowo steelbook, cztery komiksy oraz zestaw unikalnych cyfrowych elementów.