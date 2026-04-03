Trwają już prace nad Uncharted 5? Reżyser Uncharted: Zaginione Dziedzictwo prowadzi „badania” do nowej gry, a fani nie wytrzymują z ekscytacji

Shaun Escayg udostępnił na Instagramie fotografię z Fort George w Trynidadzie i Tobago. Zdjęcie przedstawia malowniczy widok z armatą na pierwszym planie, co idealnie wpisuje się w estetykę serii Uncharted.

Shaun Escayg, współreżyser doskonale przyjętego Uncharted: The Lost Legacy, opublikował w mediach społecznościowych intrygujący wpis, który na nowo rozbudził nadzieje fanów na powrót serii o poszukiwaczach skarbów .

Wybór tej lokalizacji nie wydaje się przypadkowy. Trynidad i Tobago mają niezwykle ciekawą przeszłość morską. W 1677 roku w Zatoce Rockley doszło do wielkiej bitwy morskiej między siłami francuskimi a holenderskimi, w wyniku której zatonęło ponad 20 okrętów. Wraki te do dziś budzą zainteresowanie badaczy, a legendy o złocie, srebrze i pirackich łupach ukrytych wzdłuż wybrzeży Karaibów to gotowy scenariusz na nową przygodę.

Naughty Dog oficjalnie potwierdziło, że pracuje nad dwoma dużymi projektami. Pierwszym z nich jest Intergalactic: The Heretic Prophet, natomiast drugi pozostaje tajemnicą. Według doniesień z marca 2025 roku, tytuł nie jest kontynuacją The Last of Us.

Wiemy natomiast, że projekt, którym kieruje Shaun Escayg, ma znajdować się w fazie rozwoju od około trzech lat.

Fani spekulują, że jeśli faktycznie powstaje Uncharted 5, główną rolę mogłaby przejąć Cassie, córka Nathana Drake'a i Eleny Fisher, którą poznaliśmy w epilogu czwartej części. Karaibskie krajobrazy i poszukiwanie wraków z XVII wieku byłyby idealnym chrztem bojowym dla nowej protagonistki, kontynuującej dziedzictwo rodziny Drake'ów. Na oficjalne potwierdzenie tych doniesień przyjdzie nam jednak jeszcze poczekać.