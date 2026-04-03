Trwają już prace nad Uncharted 5? Reżyser Uncharted: Zaginione Dziedzictwo prowadzi „badania” do nowej gry, a fani nie wytrzymują z ekscytacji

Mikołaj Berlik
2026/04/03 14:15
Wpis na Instagramie pobudził wyobraźnię fanów.

Shaun Escayg, współreżyser doskonale przyjętego Uncharted: The Lost Legacy, opublikował w mediach społecznościowych intrygujący wpis, który na nowo rozbudził nadzieje fanów na powrót serii o poszukiwaczach skarbów.

Uncharted 4
Uncharted 4

Zdjęcie z dopiskiem „Research...” sugeruje, że Naughty Dog może pracować nad Uncharted 5

Shaun Escayg udostępnił na Instagramie fotografię z Fort George w Trynidadzie i Tobago. Zdjęcie przedstawia malowniczy widok z armatą na pierwszym planie, co idealnie wpisuje się w estetykę serii Uncharted.

Wybór tej lokalizacji nie wydaje się przypadkowy. Trynidad i Tobago mają niezwykle ciekawą przeszłość morską. W 1677 roku w Zatoce Rockley doszło do wielkiej bitwy morskiej między siłami francuskimi a holenderskimi, w wyniku której zatonęło ponad 20 okrętów. Wraki te do dziś budzą zainteresowanie badaczy, a legendy o złocie, srebrze i pirackich łupach ukrytych wzdłuż wybrzeży Karaibów to gotowy scenariusz na nową przygodę.

Naughty Dog oficjalnie potwierdziło, że pracuje nad dwoma dużymi projektami. Pierwszym z nich jest Intergalactic: The Heretic Prophet, natomiast drugi pozostaje tajemnicą. Według doniesień z marca 2025 roku, tytuł nie jest kontynuacją The Last of Us.

Wiemy natomiast, że projekt, którym kieruje Shaun Escayg, ma znajdować się w fazie rozwoju od około trzech lat.

Fani spekulują, że jeśli faktycznie powstaje Uncharted 5, główną rolę mogłaby przejąć Cassie, córka Nathana Drake'a i Eleny Fisher, którą poznaliśmy w epilogu czwartej części. Karaibskie krajobrazy i poszukiwanie wraków z XVII wieku byłyby idealnym chrztem bojowym dla nowej protagonistki, kontynuującej dziedzictwo rodziny Drake'ów. Na oficjalne potwierdzenie tych doniesień przyjdzie nam jednak jeszcze poczekać.

Źródło:https://twistedvoxel.com/the-lost-legacy-director-unannounced-game-uncharted-5/

dariuszp
Gramowicz
Ostatni piątek

Nom, gwarantuję, że główną bohaterką będzie córka poprzednich postaci. Pomysł z córką to efekt działania nowego zespołu po odejściu twórczyni serii i wpisuje się w aktualną korporacyjną politykę. A tak na marginesie, miał już wstępny setup na końcu Uncharted 4.

Kiedyś byłby to po prostu ciekawy koncept, ale odbiór takich pomysłów zmienia się, gdy każdy robi dosłownie to samo.

Zawsze mnie bawi, kiedy ludzie mówią, że celebrują różnorodność, a w praktyce mają bardzo jednorodne pomysły.




Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112