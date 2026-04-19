15 lat temu premierę miała perfekcyjna gra science fiction. Wciąż pozostaje niedoścignionym wzorem

Produkcja zebrała rewelacyjne recenzje i do dziś cieszy się ogromnym uznaniem wśród graczy.

W branży gier niewiele tytułów potrafi przetrwać próbę czasu w tak imponującym stylu, jak Portal 2. Produkcja studia Valve, która zadebiutowała 19 kwietnia 2011 roku, właśnie obchodzi swoje piętnaste urodziny. Portal 2 – wielki hit Valve kończy 15 lat Już w momencie premiery gra była rozwinięciem pomysłów z pierwszego Portala, ale szybko stało się jasne, że mamy do czynienia z czymś znacznie bardziej ambitnym. To pierwszoosobowa gra logiczna, która opiera się na jednym, genialnie wykorzystanym mechanizmie, czyli portali tworzonych za pomocą specjalnego urządzenia. Na tej prostej podstawie zbudowano niezwykle złożone i satysfakcjonujące zagadki, które do dziś uchodzą za wzór projektowania poziomów.

Siłą tytułu nie jest jednak wyłącznie rozgrywka. Portal 2 wyróżnia się także wyjątkowym wyczuciem tempa i balansu trudności. Gra stawia przed graczem wyzwania, które wymagają kreatywnego myślenia, ale jednocześnie rzadko prowadzą do frustracji. Każda kolejna komnata testowa daje poczucie postępu, a rozwiązania zagadek często przynoszą autentyczną satysfakcję. Nie bez znaczenia pozostaje również warstwa fabularna. Historia konfliktu pomiędzy Chell a GLaDOS prowadzi gracza przez kolejne etapy eksperymentów, a całość uzupełniają nagrania twórcy Cave Johnson, które wprowadzają sporą dawkę humoru. To właśnie połączenie inteligentnej narracji z komediowym tonem sprawia, że gra zapada w pamięć na długo po zakończeniu rozgrywki.

Warto też podkreślić, że mimo upływu lat produkcja nadal broni się pod względem oprawy wizualnej. Minimalistyczny styl i czytelny design sprawiają, że świat gry wciąż prezentuje się dobrze, nawet na tle współczesnych tytułów. To przykład projektu, który nie starzeje się dzięki przemyślanej estetyce, a nie pogoni za technologicznymi nowinkami. Sukces gry naturalnie rodzi pytania o kontynuację, jednak Valve przez lata nie zdecydowało się na stworzenie Portala 3. Według wypowiedzi scenarzysty Erika Wolpawa pomysłów na rozwinięcie serii nie brakowało, ale studio nie miało odpowiednich zasobów, aby w pełni skupić się na projekcie. Portal 2 to tytuł dopracowany w każdym detalu, od mechaniki, przez narrację, aż po humor i tryb kooperacji, który wprowadza zupełnie nową jakość do zabawy. Nawet po piętnastu latach gra pozostaje łatwa do ponownego uruchomienia i równie satysfakcjonująca, jak w dniu premiery.

Radosław Krajewski

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.