Fairgames wciąż żyje. Sony dalej pompuje grę pełną problemów

Są projekty, które powstają długo. Są też takie, którym ostatecznie nigdy nie jest dane wydostać się z deweloperskiego piekła.

Od pewnego czasu trudno było powiedzieć, do której z tych grup należy Fairgames. Wygląda jednak na to, że tytuł jest nadal rozwijany. Fairgames powstaje, tylko czy nadal powinno? O Fairgames usłyszeliśmy po raz pierwszy w 2023 roku. Od tego czasu nie brakowało doniesień o potencjalnym skasowaniu projektu, problemach tworzącego go Haven Studios czy też trudnościach związanych z brakiem czynnika dającego zwyczajną frajdę z gry. Mimo to wygląda na to, że Sony nie ma dość i kontynuuje inwestycje w tę grę. Co więcej, w najbliższy weekend mają odbyć się playtesty. A czym w ogóle ma być ta pozycja?

Jeszcze 3 lata temu opisywano ją jako rywalizacyjne doświadczenie typu heist. Niemniej redakcja Insider Gaming otrzymała dokumenty, świadczące o tym, że w rzeczywistości Fairgames będzie przedstawicielem gatunku extraction shooterów. Należeć będzie więc do tej samej rodziny, co Escape from Tarkov, ARC Raiders czy też dopiero co wydany przez Sony Marathon. Niemniej sama rozgrywka będzie mieć też konkretny cel, a redaktorzy Insider opisują ją po prostu jako Marathon z kontraktem do wykonania.

Sama rozgrywka w opisywanym trybie Cargo Heist (który notabene ma być jednym z głównych) zaczynać się ma od prób znalezienia kodu do sejfu. W międzyczasie musimy zbierać gotówkę, by ulepszać swoje umiejętności. Wreszcie skarbiec, do którego próbujemy się dostać, zostaje naruszony. My zaś musimy postarać się, by być pierwszym zespołem, który przechwyci ładunek. Potem zaś tenże ładunek trzeba dostarczyć do punktu ewakuacyjnego lub w razie niepowodzenia uciec innym wyjściem. Co najbardziej frapujące, raport i plotki już wcześniej wskazywały, że testerzy uznawali rozgrywkę za zwyczajnie “niefajną”. I to był problem, który powracał podczas całego procesu produkcji. Jakby tego było mało, samo Haven musiało mierzyć się z odejściem założyciela studia, Jade’a Raymonda, do którego doszło jeszcze w 2025 roku. Pytanie więc, czy Fairgames zdoła osiągnąć sukces? Bo na ten moment wiele wskazuje, że nawet fakt, iż mamy do czynienia z produktem free to play, może nie być dostateczną zachętą. Wystarczy wspomnieć, z jakimi problemami zmaga się inna wydana przez Sony produkcja, wspomniany Marathon. Jakby tego było mało, na rynek zmierza bliźniaczo podobne Den of Wolves od 10 Chambers, które zostało przyjęte w o wiele cieplejszy niż Fairgames sposób.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

