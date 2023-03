Oficjalne wymagania sprzętowe The Last of Us: Part I na PC

Na łamach oficjalnego bloga PlayStation pojawił się wpis, w którym Sony ujawniło oficjalne wymagania sprzętowe dla gry The Last of Us: Part I w wersji na komputery osobiste. Zainteresowani najwyższymi ustawieniami graficznymi muszą przygotować całkiem mocny sprzęt. Poniżej znajdziecie wszystkie niezbędne szczegóły.

The Last of Us: Part I – oficjalne wymagania sprzętowe na PC

Minimalne wymagania sprzętowe

niskie ustawienia graficzne (720p/30 FPS)

SYSTEM OPERACYJNY: Windows 10 64-bitowy

AMD Ryzen 5 1500X lub Intel Core i7-4770K KARTA GRAFICZNA: AMD Radeon 470 (4 GB) lub Nvidia GeForce GTX 970 (4 GB) lub Nvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)

16 GB MIEJSCE NA DYSKU: 100 GB SSD

Rekomendowane wymagania sprzętowe (1080p)

wysokie ustawienia graficzne (1080p/60 FPS)

SYSTEM OPERACYJNY: Windows 10 64-bitowy

AMD Ryzen 5 3600X lub Intel Core i7-8700 KARTA GRAFICZNA: AMD Radeon RX 5800 XT (8 GB) lub AMD Radeon RX 6600 XT (8 GB) lub Nvidia GeForce RTX 2070 Super (8 GB) lub Nvidia GeForce RTX 3060 (8 GB)

16 GB MIEJSCE NA DYSKU: 100 GB SSD

Rekomendowane wymagania sprzętowe (1440p)

wysokie ustawienia graficzne (1440p/60 FPS)

SYSTEM OPERACYJNY: Windows 10 64-bitowy

AMD Ryzen 5 5600X lub Intel Core i7-9700K KARTA GRAFICZNA: AMD Radeon RX 6750 XT lub Nvidia GeForce RTX 2080 Ti

32 GB MIEJSCE NA DYSKU: 100 GB SSD

Rekomendowane wymagania sprzętowe (4K)

ustawienia graficzne ultra (4K/60 FPS)

SYSTEM OPERACYJNY: Windows 10 64-bitowy

AMD Ryzen 9 5900X lub Intel Core i5-12600K KARTA GRAFICZNA: AMD RX 7900 XT (z FSR ustawionym na jakość/quality) lub Nvidia GeForce RTX 4080

32 GB MIEJSCE NA DYSKU: 100 GB SSD

Przypomnijmy jeszcze na koniec, że The Last of Us: Part I w wersji na komputery osobiste zadebiutuje 28 marca bieżącego roku.