The Last of Us na nagraniach z 2. sezonu. Jeszcze lepsze spojrzenie na Dinę i Ellie

Do sieci trafiły nowe nagrania z planu drugiego sezonu The Last of Us, które dają najlepsze jak do tej pory spojrzenie na Dinę.

Drugi sezon The Last of Us jest obecnie kręcony w Kolumbii Brytyjskiej. Wczoraj Warner Bros. zaprezentował pierwsze oficjalne zdjęcia z nowych odcinków, a niedawno do sieci trafiły ujęcia z planu, na których mogliśmy po raz pierwszy zobaczyć Isabelę Merced jako Dinę. Teraz pojawiły się nagrania z planu, które dają najlepsze spojrzenie na nową bohaterkę graną przez Merced. The Last of Us – nowe nagrania z planu drugiego sezonu Jak możemy zobaczyć na poniższych nagraniach, ekipa kręci już sceny po dramatycznym wydarzeniu znanych z The Last of Us Part II, gdzie Ellie i Dina wspólnie wyruszają w niebezpieczną podróż. Na pierwszym z materiałów widzimy, jak bohaterki wspólnie podróżują konno. Daje to nowe spojrzenie na nieco starszą Ellie, w którą wciela się Bella Ramsey, a także Diny, której wygląd różni się od tego znanego z gry.

Z kolei na drugim nagraniu możemy zobaczyć, jak prezentuje się plan drugiego sezonu The Last of Us. Według informacji twórcy nakręcili już wszystkie sceny w centrum Nanaimo i przenoszą plan do innego miejsca w Kolumbii Brytyjskiej. Wczytywanie ramki mediów. Wczytywanie ramki mediów.

W obsadzie nowych odcinków znaleźli się: Pedro Pascal, Bella Ramsey, Gabriel Luna, Kaitlyn Dever, Young Mazino, Isabela Merced, Danny Ramirez, Ariela Barer, Tati Gabrielle, Spencer Lord oraz Catherine O'Hara. Serial The Last of Us został napisany i wyprodukowany przez Craiga Mazina i Neila Druckmana. Jest to koprodukcja z Sony Pictures Television. Producentami wykonawczymi są Carolyn Strauss, Evan Wells, Asad Qizilbash, Carter Swan i Rose Lam. Przypomnijmy, że drugi sezon The Last of Us zadebiutuje w 2025 roku.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.