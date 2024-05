The Last of Us z nowymi zdjęciami 2. sezonu. Pierwsze spojrzenie na Dinę i odświeżony wygląd Ellie

Do sieci trafiły kolejne zdjęcia z planu nowych odcinków The Last of Us, na których możemy zobaczyć dwie bohaterki.

Prace na planie drugiego sezonu The Last of Us rozpoczęły się w lutym, a niedługo później mogliśmy zobaczyć pierwsze zdjęcia z lokacją, która doskonale znana jest wszystkim fanom gier. Przed twórcami jeszcze kilka miesięcy prac, jako że produkcja ma zakończyć się dopiero w sierpniu. Prawdopodobni jeszcze przed oficjalnymi materiałami udostępnionymi przez HBO będziemy mogli zobaczyć nowych aktorów, którzy dołączyli do drugiego sezonu, takich jak Isabela Merced, która wciela się w Dinę. The Last of Us – Ellie i Dina na zdjęciach z 2. sezonu Zdjęcia aktorki wraz z Bellą Ramsey z planu udostępnił profil Candagraphs na Patreonie. Możemy na nich zobaczyć ukochaną Ellie, które występują we wspólnych scenach z samego początku drugiego sezonu. Fotografie pokazują moment z Ellie i Diną, który pochodzi bezpośrednio z gry i został opisany, jako scena na koniu przed apteką Weston.

Serialowa Dina będzie się więc różnić od tej z The Last of Us 2. Widzimy, że ma tę samą koszulkę, ale inną kurtkę niz w grze, którą nosi również dublerka Isabeli Merced. Z kolei Ellie ma identyczne włosy, jak jej growy odpowiednik z drugiej części. Zdjęcia zobaczycie poniżej.

W obsadzie nowych odcinków znaleźli się: Pedro Pascal, Bella Ramsey, Gabriel Luna, Kaitlyn Dever, Young Mazino, Isabela Merced, Danny Ramirez, Ariela Barer, Tati Gabrielle, Spencer Lord oraz Catherine O'Hara. Przypomnijmy, że drugi sezon The Last of Us zadebiutuje w 2025 roku.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.