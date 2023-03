The Last of Us – odcinek specjalny serialu już dostępny na HBO Max w Polsce

Specjalny odcinek pod tytułem Na planie The Last of Us mogą już oglądać widzowie w Polsce.

Świetna wiadomość dla polskich fanów serialu The Last of Us. Nieco ponad tydzień temu informowaliśmy Was o ujawnieniu daty premiery specjalnego odcinka pod tytułem Na planie serialu The Last of Us. Tym samym – od kilku godzin na platformie streamingowej HBO Max w Polsce wspomniany odcinek jest już dostępny dla wszystkich subskrybentów do oglądania.

