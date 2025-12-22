Pornhub ujawnia coroczne statystyki. Czego gracze najczęściej szukali na pomarańczowej platformie?

Jak co roku, jedna z najbardziej znanych platform oferująca treści dla dorosłych, przedstawiła obszerny raport na temat wyników wyszukiwania i najchętniej oglądanych materiałów. Choć sam raport jest niezwykle obszerny i szczegółowy, skupimy się tu jedynie na tym, czego szukają gracze!
Czego gracze szukają na Pornhubie?
Spodziewam się, że wielu użytkowników trafiających na pomarańczową platformę robi to za pomocą smartfonów lub komputerów. Okazuje się jednak, że gracze korzystający z konsol również poszukują uciech za pomocą swoich sprzętów. Użytkownicy korzystający z PlayStation 5 królują na tym polu:
- 66 procent – PlayStation 5
- 32 procent – PlayStation 4
- 2 procent – Xbox
- Star Wars
- Spiderman
- Game of Thrones
- Harley Quinn
- Harry Potter
- Black Widow
- Wonder Woman
- Elastigirl
- Catwoman
- Power Rangers
- Avatar
- 365 Days
- Batman
- Princess Leia
- The Incredibles
- Superman
- Shrek
- Star Wars Rey
- Deadpool
- Hulk
- Genshin Impact
- Fortnite
- Minecraft
- Overwatch
- Pokemon
- Marvel Rivals
- The Sims 4
- GTA 5
- Resident Evil
- Cyberpunk
- Valorant
- League of Legends
- Skyrim
- Mortal Kombat
- Street Fighter
- Atomic Heart
- Final Fantasy
- Super Mario
- Call of Duty
- Fallout
- Tifa (Final Fantasy)
- Lara Croft (Tomb Raider)
- Chun Li (Street Fighter)
- D.Va (Overwatch)
- Ada Wong (Resident Evil)
- Lady Dimitrescu (Resident Evil)
- 2B (NieR: Automata)
- Jinx (League of Legends)
- Widowmaker (Overwatch)
- Ruby (Fortnite)
- Kiriko (Overwatch)
- Mercy (Overwatch)
- Jill Valentine (Resident Evil)
- Slime (Genshin Impact)
- Raiden Shogun (Genshin Impact)
- Freya (God of War)
- Jett (Valorant)
- Cammy (Street Fighter)
- Panam (Cyberpunk)
- Ashleyu (Resident Evil)
- Stany Zjednoczone
- Meksyk
- Filipiny
- Brazylia
- Niemcy
- Francja
- Włochy
- Wielka Brytania
- Hiszpania
- Kanada
- Japonia
- Polska
- Argentyna
- Holandia
- Kolumbia
- Ukraina
- Australia
- Egipt
- Peru
- Chile
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!