Pornhub ujawnia coroczne statystyki. Czego gracze najczęściej szukali na pomarańczowej platformie?

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/12/22 20:00
Wyszukiwarka popularnej platformy Pornhub potrafi skrywać naprawdę wiele ciekawych informacji...

Jak co roku, jedna z najbardziej znanych platform oferująca treści dla dorosłych, przedstawiła obszerny raport na temat wyników wyszukiwania i najchętniej oglądanych materiałów. Choć sam raport jest niezwykle obszerny i szczegółowy, skupimy się tu jedynie na tym, czego szukają gracze!

Czego gracze szukają na Pornhubie?

Spodziewam się, że wielu użytkowników trafiających na pomarańczową platformę robi to za pomocą smartfonów lub komputerów. Okazuje się jednak, że gracze korzystający z konsol również poszukują uciech za pomocą swoich sprzętów. Użytkownicy korzystający z PlayStation 5 królują na tym polu:

  1. 66 procent – PlayStation 5
  2. 32 procent – PlayStation 4
  3. 2 procent – Xbox
W popkulturze jak zawsze bardzo silną marką są Gwiezdne Wojny i to one znalazły się na pierwszym miejscu, ale warto zauważyć, że Spiderman zaliczył ogromny wzrost o dziewięć pozycji. Oto TOP 20 pozycji z kategorii “Most Searched Movies & Characters”:
  1. Star Wars
  2. Spiderman
  3. Game of Thrones
  4. Harley Quinn
  5. Harry Potter
  6. Black Widow
  7. Wonder Woman
  8. Elastigirl
  9. Catwoman
  10. Power Rangers
  11. Avatar
  12. 365 Days
  13. Batman
  14. Princess Leia
  15. The Incredibles
  16. Superman
  17. Shrek
  18. Star Wars Rey
  19. Deadpool
  20. Hulk
Przejdźmy zatem do tego co gracze lubią najbardziej, czyli do gier! W całym zestawieniu pojawił się nowy gracz, a mianowicie Marvel Rivals, choć nie udało się tej produkcji wskoczyć do pierwszej piątki, pomimo wyraźnie atrakcyjnych postaci, idealnie pasujących do specyfiki platformy. Oto dwadzieścia najczęściej wyszukiwanych gier na Pornhubie, ze zwycięskim Genshin Impact na czele:
  1. Genshin Impact
  2. Fortnite
  3. Minecraft
  4. Overwatch
  5. Pokemon
  6. Marvel Rivals
  7. The Sims 4
  8. GTA 5
  9. Resident Evil
  10. Cyberpunk
  11. Valorant
  12. League of Legends
  13. Skyrim
  14. Mortal Kombat
  15. Street Fighter
  16. Atomic Heart
  17. Final Fantasy
  18. Super Mario
  19. Call of Duty
  20. Fallout
W kategorii najczęściej wyszukiwanych postaci z gier, zdecydowanie królują kobiety. Tifa z serii Final Fantasy jest zdecydowaną liderką tego zestawienia, choć Lara Croft, Chun Li oraz D.Va wcale nie mają się czego wstydzić. Co ciekawe, bohaterki z Overwatch i Resident Evil dominują zestawienie:
  1. Tifa (Final Fantasy)
  2. Lara Croft (Tomb Raider)
  3. Chun Li (Street Fighter)
  4. D.Va (Overwatch)
  5. Ada Wong (Resident Evil)
  6. Lady Dimitrescu (Resident Evil)
  7. 2B (NieR: Automata)
  8. Jinx (League of Legends)
  9. Widowmaker (Overwatch)
  10. Ruby (Fortnite)
  11. Kiriko (Overwatch)
  12. Mercy (Overwatch)
  13. Jill Valentine (Resident Evil)
  14. Slime (Genshin Impact)
  15. Raiden Shogun (Genshin Impact)
  16. Freya (God of War)
  17. Jett (Valorant)
  18. Cammy (Street Fighter)
  19. Panam (Cyberpunk)
  20. Ashleyu (Resident Evil)
Ciekawym zestawieniem są także państwa, które najczęściej korzystają z platformy. Liderem są Stany Zjednoczone, drugie miejsce zajął Meksyk, a trzecie miejsce przypadło Filipinom. Polska znalazła się na 12 miejscu tego zestawienia, zaraz za Japonią:
  1. Stany Zjednoczone
  2. Meksyk
  3. Filipiny
  4. Brazylia
  5. Niemcy
  6. Francja
  7. Włochy
  8. Wielka Brytania
  9. Hiszpania
  10. Kanada
  11. Japonia
  12. Polska
  13. Argentyna
  14. Holandia
  15. Kolumbia
  16. Ukraina
  17. Australia
  18. Egipt
  19. Peru
  20. Chile

Źródło:https://www.pornhub.com/insights/2025-year-in-review

