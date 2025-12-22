Pornhub ujawnia coroczne statystyki. Czego gracze najczęściej szukali na pomarańczowej platformie?

Jak co roku, jedna z najbardziej znanych platform oferująca treści dla dorosłych, przedstawiła obszerny raport na temat wyników wyszukiwania i najchętniej oglądanych materiałów. Choć sam raport jest niezwykle obszerny i szczegółowy, skupimy się tu jedynie na tym, czego szukają gracze!

Czego gracze szukają na Pornhubie?

Spodziewam się, że wielu użytkowników trafiających na pomarańczową platformę robi to za pomocą smartfonów lub komputerów. Okazuje się jednak, że gracze korzystający z konsol również poszukują uciech za pomocą swoich sprzętów. Użytkownicy korzystający z PlayStation 5 królują na tym polu:

66 procent – PlayStation 5 32 procent – PlayStation 4 2 procent – Xbox

W popkulturze jak zawsze bardzo silną marką są Gwiezdne Wojny i to one znalazły się na pierwszym miejscu, ale warto zauważyć, że Spiderman zaliczył ogromny wzrost o dziewięć pozycji. Oto TOP 20 pozycji z kategorii “Most Searched Movies & Characters”:

Star Wars Spiderman Game of Thrones Harley Quinn Harry Potter Black Widow Wonder Woman Elastigirl Catwoman Power Rangers Avatar 365 Days Batman Princess Leia The Incredibles Superman Shrek Star Wars Rey Deadpool Hulk

Przejdźmy zatem do tego co gracze lubią najbardziej, czyli do gier! W całym zestawieniu pojawił się nowy gracz, a mianowicie Marvel Rivals, choć nie udało się tej produkcji wskoczyć do pierwszej piątki, pomimo wyraźnie atrakcyjnych postaci, idealnie pasujących do specyfiki platformy. Oto dwadzieścia najczęściej wyszukiwanych gier na Pornhubie, ze zwycięskim Genshin Impact na czele:

Genshin Impact Fortnite Minecraft Overwatch Pokemon Marvel Rivals The Sims 4 GTA 5 Resident Evil Cyberpunk Valorant League of Legends Skyrim Mortal Kombat Street Fighter Atomic Heart Final Fantasy Super Mario Call of Duty Fallout

W kategorii najczęściej wyszukiwanych postaci z gier, zdecydowanie królują kobiety. Tifa z serii Final Fantasy jest zdecydowaną liderką tego zestawienia, choć Lara Croft, Chun Li oraz D.Va wcale nie mają się czego wstydzić. Co ciekawe, bohaterki z Overwatch i Resident Evil dominują zestawienie:

Tifa (Final Fantasy) Lara Croft (Tomb Raider) Chun Li (Street Fighter) D.Va (Overwatch) Ada Wong (Resident Evil) Lady Dimitrescu (Resident Evil) 2B (NieR: Automata) Jinx (League of Legends) Widowmaker (Overwatch) Ruby (Fortnite) Kiriko (Overwatch) Mercy (Overwatch) Jill Valentine (Resident Evil) Slime (Genshin Impact) Raiden Shogun (Genshin Impact) Freya (God of War) Jett (Valorant) Cammy (Street Fighter) Panam (Cyberpunk) Ashleyu (Resident Evil)

Ciekawym zestawieniem są także państwa, które najczęściej korzystają z platformy. Liderem są Stany Zjednoczone, drugie miejsce zajął Meksyk, a trzecie miejsce przypadło Filipinom. Polska znalazła się na 12 miejscu tego zestawienia, zaraz za Japonią: