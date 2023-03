The Last of Us: Factions nie tylko na PC i PS5? Informacje o trzeciej platformie

Być może niektórzy z Was pamiętają, kiedy to Neil Druckmann na początku bieżącego roku zapowiedział wielki rok dla marki The Last of Us . Jak dotychczas, fani na pewno nie mogą narzekać – dziś możemy sprawdzić ostatni odcinek 1. sezonu serialu od HBO, a nieco ponad godzinę temu informowaliśmy Was, że serial ma otrzymać więcej niż dwa sezony.