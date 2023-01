Oficjalne wyniki sprzedaży serii The Last of Us. Naughty Dog rozpoczyna nowy rok

W tym roku będziemy obchodzić dziesiąte urodziny The Last of Us – z tej okazji Naughty Dog zamierza przygotować dla nas sporo nowości.

Informowaliśmy Was już o tym, że pełnoprawna kontynuacja gry The Last of Us: Part II to najpewniej już tylko kwestia czasu. To jednak nie wszystko, czym podzielili się dziś deweloperzy ze studia Naughty Dog. Jak zapewne większość z Was wie, w czerwcu bieżącego roku marka The Last of Us skończy 10 lat – z tej okazji zespół zamierza przygotować dla nas co najmniej kilka niespodzianek w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy. Dzisiaj przedstawiono między innymi oficjalne wyniki sprzedaży gier z serii oraz zaprezentowano drugą grafikę koncepcyjną z nadchodzącej wieloosobowej odsłony cyklu.

Wyniki sprzedaży serii The Last of Us i nie tylko

Wszystkie gry z serii rozeszły się łącznie w liczbie ponad 37 milionów egzemplarzy do grudnia ubiegłego roku. Według danych udostępnionych w czerwcu przynajmniej 10 milionów kopii przypada na The Last of Us: Part II.

W bieżącym roku możemy spodziewać się konkretów na temat nowej odsłony serii skupionej na trybie multiplayer. Na ten moment wiemy jedynie, że ma to być ambitna produkcja, nad którą weterani od lat związani z cyklem: Joe Pettinati, Anthony Newman oraz Vinit Agarwal.

Naughty Dog będzie kontynuować regularne udostępnianie zakulisowych materiałów z produkcji serialu The Last of Us, który zadebiutuje na platformie HBO MAX już 15 stycznia.

Przypomnijmy jeszcze na koniec, że The Last of Us: Part II zadebiutowało 19 czerwca 2020 roku na konsoli PlayStation 4. Jeżeli chcecie być na bieżąco z wiadomościami na temat produkcji, zapraszamy pod ten adres. Zainteresowanych odsyłamy do lektury naszej recenzji, którą znajdziecie pod tym adresem.