The Last of Us Complete już dostępne na PS5. Wkrótce premiera edycji fizycznej

Nowe wydanie The Last of Us już dostępne w PS Store.

Jakiś czas temu dowiedzieliśmy się, że serial The Last of Us oficjalnie dostanie 3. sezon . Po niedawnym wydaniu The Last of Us Part 2 Remastered na PC seria doczekała się kolejnej reedycji na konsolę PlayStation 5. Tym razem mowa o The Last of Us Complete.

The Last of Us Complete to dwie gry w jednym pakiecie

Już teraz posiadacze PS5 mogą nabyć cyfrowo The Last of Us Complete. Jak sugeruje nazwa, jest to pakiet zawierający dwie części serii: The Last of Us Part 1 i The Last of Us Part 2 Remastered. W PS Store zapłacimy 469 zł. Dla kolekcjonerów i fanów wydań fizycznych przygotowano również specjalną edycję.

Fizyczna premiera The Last of Us Complete zaplanowana jest na 10 lipca. Edycja Kolekcjonerska, dostępna jest w przedsprzedaży za pośrednictwem PlayStation Direct, w cenie 120 euro. Zawierać będzie specjalne pudełko z nową grafiką, litografie, steelbook oraz komiks The Last of Us: American Dreams.