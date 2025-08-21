W Cronos: The New Dawn przetrwamy dzięki “eksploracji i znajdywaniu kotów”. Twórcy dzielą się nietypowymi radami

Cronos: The New Dawn, nowa gra Bloober Team, zbliża się do premiery i coraz częściej otrzymuje nowe materiały z rozgrywki. Tym razem twórcy postanowili podzielić się wskazówkami, które mają pomóc graczom w przetrwaniu w mrocznym uniwersum. Wywiad zdradza kilka ciekawostek dotyczących mechaniki, w tym nietypowych sposobów na zdobywanie przedmiotów.

Cronos: The New Dawn – nowy wywiad z polskimi deweloperami

Kampania w Cronos: The New Dawn została opisana jako „liniowa z momentami wolności”, co oznacza, że gracze będą mieli okazję zejść z głównej ścieżki fabularnej. Eksploracja może okazać się opłacalna, ponieważ pozwoli znaleźć ukryte nagrody, choć wiąże się także z ryzykiem napotkania wrogów. Według deweloperów istotne będzie również odpowiednie zarządzanie ekwipunkiem – ilość przedmiotów, które można unieść, będzie mocno ograniczona.