The Last of Us oficjalnie z 3. sezonem. Czwarty sezon też jest możliwy

Zaledwie kilka dni temu pojawiły się pierwsze recenzje drugiego sezonu The Last of Us, które zwiastują udany powrót hitowego serialu HBO. Zaledwie na kilka dni przed premierą pierwszego odcinka stacja oficjalnie przedłużyła ekranizację gry Naughty Dog na trzeci sezon. Jednak na tym serial może się nie zakończyć i druga gra z serii może potrzebować jeszcze czwartego sezonu, aby dokończyć całą historię Ellie oraz Abby.

The Last of Us oficjalnie z trzecim sezonem

Choć pierwszy sezon wiernie adaptował grę The Last of Us z 2013 roku, jej kontynuacja z 2020 roku jest znacznie bardziej rozbudowana. Twórcy serialu, Craig Mazin i Neil Druckmann, od początku planowali rozbić wydarzenia tej gry na kilka sezonów.