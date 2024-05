The Hunt for Gollum wróciło na YouTube. Warner Bros wycofało roszczenia wobec fanowskiego filmu

Przed dwoma dniami Warner Bros. oficjalnie ogłosiło pracę nad nowym filmem z Władcy Pierścieni. Produkcja zatytułowana The Hunt for Gollum skupi się na popularnym Smeagolu, w którego ponownie wcieli się Andy Serkis. Szybko okazało się, że to również tytuł docenionego przez fanów Tolkiena fanowskiego filmu, który został opublikowany jeszcze w 2009 roku. Niedługo po zapowiedzi nowego Władcy Pierścieni amatorska produkcja została skasowana z oficjalnego kanału twórców na YouTube z powodu naruszeń praw autorskich. Sprawa ma jednak swoje szczęśliwe zakończenie i wideo ponownie dostępne jest do obejrzenia.

The Hunt for Gollum – fanowski film ponownie dostępny

Przez 15 lat film stworzony przez Independent Online Cinema zaliczył ponad 13 mln wyświetleń. Wielu widzów chciało obejrzeć fanowską produkcję po ogłoszeniu nowego filmu z Władcy Pierścieni, ale nie mogli tego zrobić. Jeszcze wczoraj materiał powrócił po pozytywnym dla twórców filmu wniosku o wycofaniu roszczenia.