Nowy Władca Pierścieni zapowiedziany. Jest już termin premiery (Aktualizacja)

Chociaż prace nad nowym Władcą Pierścieni są jeszcze na wczesnym etapie, to produkcja ma już wyznaczony termin premiery. Warner Bros. planuje wypuścić film do kin już w 2026 roku.

Nie jest to jedyny znany nam projekt z Władcy Pierścieni, który obecnie jest rozwijany przez Warner Bros. Jeszcze w grudniu tego roku doczekamy się premiery animowanego filmu kinowego The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim. Równocześnie do obu produkcji Amazon rozwija swoją własną serię w postaci serialu Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy, który może otrzymać drugi sezon jeszcze w tym roku.

Franczyza złożona z trylogii Władcy Pierścieni oraz Hobbita zarobiła na całym świecie ponad 5,846 mld dolarów. Już wcześniej David Zaslav wspominał, że świat Śródziemia jest jednym z największych i najpopularniejszych marek, jakie Warner Bros. posiada w swoim katalogu.