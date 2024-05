Przykry skutek zapowiedzi nowego Władcy Pierścieni. Warner Bros kasuje 15-letni fanowski film

Wczoraj Warner Bros. oficjalnie zapowiedziało nowy film ze świata Władcy Pierścieni. Wytwórnia planuje nakręcić historię opowiadającą o Gollumie, tym samym wypełniając jedną z luk z pierwszej części trylogii Petera Jacksona. Film zatytułowany został The Hunt for Gollum i zadebiutuje w kinach w 2026 roku. Szybko okazało się, że pod tym tytułem istnieje już jedna produkcja, a dokładniej fanowski film z Władcy Pierścieni, który znajdował się na YouTubie przez piętnaście lat. Niestety produkcja nie jest już możliwa do obejrzenia na oficjalnym kanale twórców z Independent Online Cinema i została usunięta z serwisu ze względu na roszczenia Warner Bros.

The Hunt for Gollum – Warner Bros. skasował fanowski film po 15 latach

Fanowski film zadebiutował w 2009 roku i przez piętnaście lat istnienia zgromadził ponad 13 mln wyświetleń. Po zapowiedzi nowego Władcy Pierścieni, o tej produkcji zrobiło się głośno i wielu widzów zaczęło sprawdzać amatorski film. Najwyraźniej to nie spodobało się włodarzom wytwórni i postanowili skasować produkcję z YouTube, powołując się na naruszenie praw autorskich. Twórcy z Independent Online Cinema zaznaczyli w opisie filmu, że monetyzacja tego materiału jest wyłączona i nie pobierają żadnych pieniędzy z tego wideo. Mimo to film został skasowany z kanału.