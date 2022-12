Steam Deck za darmo. Valve zaprasza na rozdanie z okazji The Game Awards 2022

Zgodnie z przekazanymi informacjami, firma Valve podczas transmisji The Game Awards 2022 będzie co minutę rozdawać jednego Steam Decka w wersji 512 GB. Zainteresowani muszą jedynie zarejestrować się do konkursu pod tym adresem , a następnie śledzić transmisję na Steam.tv, ponieważ to właśnie w tym miejscu na czacie będą wyświetlane pseudonimy szczęśliwców.

The Game Awards 2022 zbliża się wielkimi krokami. Już w przyszłym tygodniu będziemy mieli okazję wziąć udział w wydarzeniu, podczas którego wyróżnione zostaną najlepsze gry 2020 roku. Zgodnie z tradycją w trakcie imprezy otrzymamy również całą masę informacji i materiałów związanych z nadchodzącymi produkcjami. Okazuje się, że tegoroczną edycję The Game Awards postanowiło uatrakcyjnić także Valve, które zamierza rozdać

Aby uczcić The Game Awards, otwartą sprzedaż Steam Decka i świat gier ogółem, będziemy losować rozdanie jednego Steam Decka 512 GB co minutę podczas transmisji The Game Awards na żywo. Zarejestruj się poniżej, by zdobyć szansę na wygraną! – czytamy na stronie promocji.

W rozdaniu mogą wziąć udział gracze ze Stanów Zjednoczonych, Kanady oraz państw Unii Europejskiej. Niezbędne jest również posiadanie aktywnego konta Steam, na którym w okresie od 14 listopada 2021 roku do 14 listopada 2022 roku dokonano przynajmniej jednego zakupu. Regulamin konkursu znajdziecie pod tym adresem.



Geoff Keighley do tej pory nie potwierdził, ile czasu będzie trwać The Game Awards 2022. Możemy jednak założyć, że – podobnie jak miało to miejsce w poprzednich latach – wydarzenie potrwa przynajmniej 2 godziny. Szans na wygranie Steam Decka w wersji 512 GB będzie więc sporo, ale z pewnością zainteresowanie rozdaniem będzie ogromne.



Na koniec przypomnijmy, że gala The Game Awards 2022 odbędzie się w nocy z 8 na 9 grudnia. Wydarzenie powinno rozpocząć się około 1:30 czasu polskiego. Całość będzie można natomiast śledzić na żywo na oficjalnych kanałach imprezy na platformach Twitch.tv oraz YouTube.

