The First Descendant nie dla PS4 i Xbox One. Zapowiedziano koniec wsparcia

Nexon informuje, że zakończenie wsparcia dla PlayStation 4 i Xbox One pozwoli „zwiększyć satysfakcję graczy”. Główną przyczyną wspomnianej decyzji jest bowiem „zwiększenie skali” The First Descendent, przez co „utrzymanie” wersji na konsole poprzedniej generacji stało się dla deweloperów kłopotliwe. Zainteresowani powinni w najbliższym czasie pomyśleć o przeniesieniu swoich postępów na inną platformę za sprawą funkcji cross-save.

Na koniec warto przypomnieć, że The First Descendant zadebiutowało 2 lipca 2024 roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Jak wspomnieliśmy na początku wiadomości, gra jest dystrybuowana w modelu free-to-play. Zainteresowanych zachęcamy również do lektury: Recenzja The First Descendant – niby człowiek wiedział, a jednak się łudził...