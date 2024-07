Recenzja The First Descendant - niby człowiek wiedział, a jednak się łudził...

The First Descendant jest grą, która z jednej strony potrafi zachwycać, a z drugiej potężnie rozczarowywać decyzjami, których można było się spodziewać

W przypadku oceniania gier Free 2 Play trzeba mieć zawsze na uwadze fakt, że czego byśmy nie robili, to i tak przyjdzie moment, w którym twórcy powiedzą: „hola hola kochany, jeśli chcesz iść dalej to albo spędź więcej czasu… albo wydaj trochę pieniędzy”. Przecież takie są zasady tej zabawy i fakt, że nagle pojawiają się elementy tak zwanego Pay 2 Win nikogo już szokować nie powinny. Zwłaszcza, jeśli przy produkcji gry swoje palce maczał koreański Nexon .

O The First Descendant dowiedziałem się tak naprawdę na kilka chwil przed premierą gry. Głównie dlatego, że ekipa z którą gram często w Destiny 2 po ukończeniu wszelkich zadań sezonowych przyszedł czas spróbować czegoś innego. I tak naprawdę nie licząc problemów, to właściwie ten tytuł można opisać w bardzo prosty sposób – tak bardzo skrajnego w wielu elementach looter shootera nie przyszło mi ogrywać już dawno. Są tu bowiem elementy, które niesamowicie odświeżają formułę rozgrywki i za to można spokojnie chwalić. Są tu również elementy, które już były w innych grach, ale w żadnym wypadku nie wpływają one negatywnie… ale są także takie rzeczy, które można nazwać „zbrodnią przeciwko gatunkowi”.

Dlatego też postanowiłem rozpisać się nieco bardziej niż zazwyczaj. Nie żebym tego nie robił na łamach gram.pl w większości tekstów – po prostu uważam, iż jest tu tyle elementów do przegadania i uargumentowania, że właściwie wystawienie szybkiej oceny z plusami i minusami na końcu nie da pełnego obrazu czym jest ta produkcja. Dodatkowo w odróżnieniu od innych tekstów podzieliłem go na dwie części, w której opowiadam o tym co dobre i złe bez tradycyjnego oceniania każdego elementu osobno. Głównie po to, aby łatwiej było dostrzec pozytywne i negatywne aspekty tego tytułu.

Zachęcam jednak do tego, aby samemu spróbować The First Descendant na ulubionej przez was platformie. Głównie dlatego, iż przy grach Free 2 Play zapewne każdy ten „próg bólu” związany z aspektami darmowych produkcji tego typu pojawi się w zupełnie innym momencie zabawy. Dlatego też, niejako zgodnie z pewnymi prawidłami dziennikarskich podręczników, przyjmijcie tę recenzję jako subiektywną ocenę autora. Jeśli podoba się wam The First Descendant w tej formie – to świetnie! Jeśli nie zgadzacie się z oceną… również macie takie prawo. Mam wrażenie, że chyba po raz pierwszy od dawna gracze są jawnie podzieleni co do tego, jaką ocenę powinni danemu tytułowi wystawić, więc najlepiej będzie jeśli sami sprawdzicie o co chodzi z tą kosmiczną zawieruchą.

Po jasnej stronie dość nietypowej mocy…

Zacznę od tego, że czego by o The First Descendant nie mówić, to pod względem rdzenia rozgrywki oraz looter shooterowych aspektów zabawy jest zaskakująco dobrze. Mowa tutaj bowiem o pewnym pomieszaniu motywów znanych z Warframe (różni Descendanci, budowanie odpowiednich kombinacji modyfikacji broni i ekwipunku, kombinacje mocy) oraz Destiny (instancyjność miejscówek, podział broni na konkretne typy amunicji, social space, budowa misji). Można powiedzieć, że ekipa stojąca za tym tytułem zrobiła tak naprawdę jedną z lepszych rzeczy inspirując się tak naprawdę klasykami gatunku looter shooter, ponieważ nie ma sensu czasami tworzyć koła na nowo.

Odchodząc od tego, że w pewnym momencie twórcy The First Descendant nawet zbyt mocno inspirowali się niektórymi tytułami, to trzeba powiedzieć sobie jasno – gdyby nie ta mieszanka różnych pomysłów, to prawdopodobnie nie byłoby tak wciągająco. Ponieważ o ile fabularnie coś tam się dzieje (o tym opowiem nieco później), tak wykonywanie misji jedna po drugiej, zbieranie wszystkiego co się znajduje w okolicy oraz późniejsze starcia z kolosami sprawiły, że tych ponad 40 godzin z The First Descendant w ramach nieco ponad dwóch tygodni pękły błyskawicznie.

I nawet jeśli weźmiemy pod uwagę to, że momentami pojawiały się pewne nieoczekiwane problemy, to koniec końców eksplorowanie tego świata oraz strzelanie do wszelkich oznaczonych na czerwono przeciwników sprawia tutaj niesamowitą frajdę. Dołączając do tego niesamowite widoki i modele postaci stworzone na silniku Unreal Engine 5 oraz muzykę, która zaskakująco potrafi dobrze połączyć się z obrazem, to można byłoby rzucić proste: „ej, zaraz… to darmowa gra?”. No właśnie tak – jest to przecież gra Free 2 Play, która właściwie nie powinna mieć nawet prawa tak wyglądać biorąc pod uwagę inne tytuły z prawdopodobnie o wiele większymi budżetami na produkcję i marketing nazywającymi się tytułami AAAA. Jedynym minusem jest fakt momentami dość nierównej optymalizacji na PC i konsolach. Ostatecznie najlepszym wyborem było w przypadku pecetów wybranie którejś z technologii optymalizującej ze strony karty graficznej, a w przypadku konsol włączenie trybu jakościowego zablokowanego w 30 FPS. Nie zmienia to faktu, iż jest to jedna z niewielu gier (obok Dead Space Remake), którą wolałem ogrywać właśnie w tym trybie.

Wracając jednak do budowania postaci, to mamy tutaj bardzo podobny system, który działa dobrze również w Warframe. Z tą różnicą, że tak naprawdę tutaj przełączamy się między konkretnymi Descendantami, a nie tylko ich powłoką. Nadal jednak zbierając wszelkie modyfikacje budujemy odpowiednie mieszanki, które powinny pasować do walki z konkretnymi przeciwnikami. Z jednej strony każda postać ma pewne miejsca, które po dopasowaniu typu modyfikacji zmniejszają jej koszt. Z drugiej strony możemy zmieniać niektóre z umiejętności, aby lepiej pasowały założeniom buildu. Dokładając do tego możliwość rozwinięcia ilości „pamięci” na modyfikację po zdobyciu 40. poziomu Descendanta robi się z tego całkiem spora liczba kombinacji.

Zresztą, podobnie jest w sytuacji z bronią oraz dodatkowymi modułami wzmacniającymi naszych ulubieńców. Tu również obok znajomości danego archetypu broni możemy żonglować modułami tak, aby jak najlepiej pasowały do mocy konkretnych możliwości Descendanta. A jeśli nie mamy zbyt wiele czasu na zabawy w budowanie zestawów, to zawsze zostaje możliwość wykorzystania automatycznych ustawień z tym, że one bazowane są na kilku procentach buildów graczy wykorzystywanych na danym poziomie broni i modułów. I co ciekawe ten patent również się potrafi dobrze sprawdzać w takim prawie idealnym środku w większości przypadków.

Co do struktury misji to tak naprawdę zastanawiałem się czy oznaczyć je jako ten pozytywny aspekt The First Descentant, czy ten bardzo negatywny.

Powiedzmy sobie bowiem wprost – właściwie w wielu grach tego typu powtarzalność misji to coś, czego się nie można ustrzec. Co prawda jedni robią to lepiej, a inni gorzej, ale zasadniczo przy takim świecie nie ma mowy o tym, aby każda misja była na swój sposób unikalna. Co prawda twórcy The First Descendant w pewnym momencie gry nieco mieszają zadania główne w ramach misji i nieco wydłużają ich czas na wyższych poziomach trudności. Również nieco zmieniają się pewne elementy misji głównych, które gracz może wykonać po wyczyszczeniu niektórych lokacji – czasami w ramach przerwy między kolejnymi polami bitew, a z drugiej jako fabularne zakończenie pewnego rozdziału w historii. Jest tam bowiem miejsce na jakieś dodatkowe mechaniki, ale nadal wszystko ogrywane jest według tego samego schematu. Nie zmienia to faktu, iż jest to bardziej element neutralny lub negatywny niż pozytywny, choć zrozumiałym jest, iż twórcy nie mieli zbytnio pola do manewru. Wypada również mocno pochwalić to, w jaki sposób walczy się z kolosami (czułe punkty, słabe i mocne strony), ale z drugiej myslę, że można było zrobić zdecydowanie więcej w kwestii starć z mniejszymi przeciwnikami. Najlepszym przykładem na to jest fakt, że o ile strzelanie do kulek zdejmujących osłonę jest w miarę prostą mechaniką, tak w pewnym momencie gra potrafi zaskoczyć i zmienić zasady starcia do tego stopnia, iż gracze totalnie niezaznajomieni z nią będą mocno zaskoczeni.

I tak również w międzyczasie powoli jesteśmy zapoznawani ze wszystkimi aspektami gry wraz z kolejnymi poziomami mistrzostwa. Można powiedzieć, iż jest to ten moment, w którym The First Descendant daje „pierwszą dawkę za darmo”, choć w tym momencie można nawet powiedzieć, że kilka dawek przez pierwszych kilkanaście godzin rozgrywki. Począwszy od prezentacji możliwości ulepszania broni poprzez tworzenie nowych Descendantów twórcy starają się pokazać, że gra sama w sobie ma tych opcji całkiem sporo. Można byłoby powiedzieć, że nawet łatwo się w tych opcjach zakopać, jeśli klika się szybciej niż myśli (np. ja tak mam). Jednakże cały proces zbierania materiałów oraz późniejszego oczekiwania na ukończenie badań również jest bardzo podobny do Warframe. Do tego stopnia, że nawet tych 16 godzin na stworzenie kolejnego bohatera oraz późniejsze wbijanie poziomów (są specjalne misje, które pozwalają na szybkie podbicie poziomu) nadal sprawia przyjemność. Tym bardziej, ze mimo tego sieciowego oraz kooperacyjnego aspektu gry właściwie wszystko zbieramy dla siebie i nie rywalizujemy z innymi graczami.

Dlatego też nie dziwi mnie kompletnie fakt, że to pierwsze zetknięcie się z The First Descendant jest tak bardzo pozytywne dla wielu osób. Powiem więcej – gdyby nie to, że gdzieś tam w duchu jednak pojawia się myśl, iż „coś tu jest zdecydowanie za dobrze”, to prawdopodobnie mógłbym ten tytuł nazwać jednym z lepszych looter shooterów w ostatnich latach oraz umieścić go w gronie gier, które można nazywać klasykami. Wielu bowiem próbowało w ostatnich latach strącić z piedestału takie tytuły jak Destiny, Tom Clancy’s The Division oraz Warframe bezskutecznie.

The First Descentant było na naprawdę dobrej drodze, aby powiedzieć, iż wreszcie komuś się udało. Niestety… nadal z tyłu głowy musimy mieć to, że to gra stworzona na zamówienie Nexon.

… oraz mrocznej stronie chciwości.

W żadnym stopniu nie chcę, aby ta część tekstu brzmiała jak tyrada przeciwko grom Free 2 Play, więc zacznę ją w ten sposób:

Zdaję sobie sprawę z tego, że darmowe gry sieciowe w dużym stopniu jednak muszą na siebie czymś zarabiać. Jedne robią to sprzedawaniem skórek do postaci, broni czy też innych elementów wykorzystywanych przez gracza. Inne z kolei poprzez wszelakie wspomaganie zdobywania doświadczenia oraz surowców można nazywać śmiało grami Pay 2 Win.

Tutaj z kolei możemy rozpatrywać dwie sytuacje: