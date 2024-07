Darmowa strzelanka The First Descendant zalicza mocny start. Gra przyciągnęła masę użytkowników Steam

Użytkownicy platformy zwracają uwagę między innymi na system mikrotransakcji – niektórzy gracze nie otrzymują przedmiotów zakupionych w grze. Zauważono również, że sklep oferuje zakup waluty na poziomie 250 lub 520 monet, natomiast koszt postaci wynosi 300 lub 600. Część graczy uważa również, że optymalizacja nie stoi na najwyższym poziomie, strzelanka jest generyczna, a polityka prywatności jest inwazyjna. Z drugiej strony pojawiają się jednak bardziej pozytywne głosy, mówiące o przyjemnej rozgrywce, ładnej grafice oraz udanych projektach postaci.

The First Descendant to darmowa trzecioosobowa kooperacyjna strzelanka ze wspaniałą grafiką. Weź udział w ekscytujących walkach z bossami wraz z 4 innymi graczami, wcielając się w jedną z dostępnych postaci. Baw się, strzelaj i zdobywaj nowy ekwipunek, który jest kluczowy dla dalszego rozwoju. Możesz go zdobyć, wykonując zadania ze scenariusza lub zabijając potężnych bossów wraz z innymi graczami w ramach misji. – głosi opis gry na platformie Steam.