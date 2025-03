The Farm 51 w tarapatach. Zwolnienia po nieudanej premierze Chernobylite 2: Exclusion Zone

Wiele wskazuje na to, że kierownictwo The Farm 51 musiało podjąć trudną decyzję. Na forum Bankier.pl ukazał się wpis, który miał rzekomo udostępnić wewnętrznie Wojciech Pazdur, Director of Development. Treść poniżej.

Premiera Early Access Chernobylite 2 za nami. Wiemy, ile wysiłku każdy z Was w to włożył, i chcemy Wam za to ogromnie podziękować. Niestety, nie wszystko poszło po naszej myśli – sprzedaż gry jest poniżej prognoz i oczekiwań. Żeby projekt miał szansę przetrwać, musieliśmy podjąć trudne kroki: zmniejszamy docelowy rozmiar gry i rozstajemy się z częścią zespołu. To jedna z najtrudniejszych decyzji, przed jaką stanęliśmy w ostatnich latach, i zarazem jedyna, która daje grze przyszłość. W dniu dzisiejszym wręczyliśmy wypowiedzenia 15 osobom. Każdy, kogo to dotyczy, został już poinformowany indywidualnie i z każdym omówiliśmy warunki rozwiązania umowy. Chciałbym to wyraźnie podkreślić - nie jest to kwestia Waszych umiejętności ani wkładu w projekt. W tej sytuacji nie było dobrych rozwiązań, a podjęte decyzje to jedyny sposób na zabezpieczenie przyszłej premiery pełnej wersji gry.Jeśli możemy pomóc w poszukiwaniu nowej pracy – referencjami, poleceniami czy wsparciem w innej formie – dajcie nam znać - ja, Denis, Artur i Toby dalej zarządzamy zespołem oraz projektem i jesteśmy do Waszej dyspozycji. Dla tych, którzy zostają – robimy wszystko, żeby gra mogła dalej się rozwijać. Pracujemy nad zmniejszeniem scope'u, ale także nad stabilniejszą przyszłością. Wiemy, że taka zmiana budzi niepokój, dlatego chcemy otwarcie rozmawiać o tym, co dalej. Spotykamy się w biurze w piątek, 21.03.2025, o 14:00 na Project Progress. Omówimy sytuację, zmiany w projekcie i kolejne kroki.