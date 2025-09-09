The Expanse: Osiris Reborn czerpie inspirację z kultowej serii science fiction. Gracze mogą oczekiwać trudnych wyborów

Na tegorocznym Future Game Show zapowiedziano The Expanse: Osiris Reborn, czyli nową grę opartą na popularnym science fiction. Niedawno studio Owlcat Games ujawniło, ile zajmie przejście gry. Produkcja jest silnie inspirowana serią Mass Effect i jej długość będzie podobna do gier BioWare. Ale to nie jedyne podobieństwa do przygód Sheparda. Twórcy przy tworzeniu swojej gry inspirowali się również legendarną samobójczą misją z Mass Effect 2, co jest sygnałem, że deweloperzy chcą zafundować graczom nie tylko widowiskowe starcia z przeciwnikami, ale również zaoferować dokonywanie trudnych wyborów.

The Expanse: Osiris Reborn w grze nie zabraknie misji inspirowanej Mass Effect 2

Akcja gry osadzona została w niedalekiej przyszłości, w której ludzkość skolonizowała Układ Słoneczny. Na scenie dominują Ziemia i Mars, podczas gdy mieszkańcy Pasa Asteroidów traktowani są jak obywatele drugiej kategorii. Osiris Reborn przeniesie nas w realia drugiej połowy wydarzeń znanych z pierwszej książki i serialu, lecz fabuła skoncentruje się na zupełnie nowej załodze i jej własnych misjach.