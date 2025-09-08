Zaloguj się lub Zarejestruj

Ile potrwa przejście nowej gry twórców Clair Obscur: Expedition 33. Deweloperzy podali szacunkowy czas

Mikołaj Berlik
2025/09/08 09:00
2
0

W nowym wywiadzie potwierdzono długość rozgrywki The Expanse: Osiris Reborn.

Owlcat Games podzieliło się nowymi szczegółami dotyczącymi The Expanse: Osiris Reborn. Produkcja, rozwijana na silniku Unreal Engine 5, będzie znacząco różnić się od wcześniejszych RPG studia i zaoferuje doświadczenie bliższe trzecioosobowej strzelance.

The Expanse: Osiris Reborn
The Expanse: Osiris Reborn

The Expanse: Osiris Reborn – długość rozgrywki i zawartość poboczna

Dyrektor projektu Leonid Rastorguev w rozmowie z WCCF Tech potwierdził, że gra ma być „porównywalna długością do Clair Obscur: Expedition 33” i zapewni około 20–30 godzin zabawy. Producentka Yuliya Chernenko zaznaczyła, że choć całość nie dorówna czasowo Pathfinderowi czy nadchodzącemu Warhammer 40,000: Dark Heresy, to ma być „emocjonalnie intensywna”.

GramTV przedstawia:

Twórcy podkreślają, że Osiris Reborn nie będzie liniową opowieścią. Po obowiązkowej misji na Erosie gracze otrzymają dostęp do całego Układu Słonecznego. Będzie można odwiedzić m.in. Ziemię, Księżyc, Marsa, stację Ceres, Ganimedesa i Io. Dodatkowo w grze pojawią się zadania związane z towarzyszami, co może przywodzić na myśl serię Mass Effect.

The Expanse: Osiris Reborn zmierza na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Gra nie ma jeszcze ustalonej daty premiery.

Źródło:https://gamingbolt.com/the-expanse-osiris-reborn-is-about-the-length-of-clair-obscur-expedition-33-says-owlcat-games

Tagi:

News
PC
wywiad
PlayStation 5
Xbox Series X
Xbox Series S
Mikołaj Berlik
Komentarze
2
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 10:08
jakubcjusz napisał:

Czy właśnie stwierdziliście, że The Expanse: Osiris Reborn to DLC do Clair Obscur?

Tak

jakubcjusz
Gramowicz
Dzisiaj 09:25

Czy właśnie stwierdziliście, że The Expanse: Osiris Reborn to DLC do Clair Obscur?




TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112