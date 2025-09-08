Ile potrwa przejście nowej gry twórców Clair Obscur: Expedition 33. Deweloperzy podali szacunkowy czas

Owlcat Games podzieliło się nowymi szczegółami dotyczącymi The Expanse: Osiris Reborn. Produkcja, rozwijana na silniku Unreal Engine 5, będzie znacząco różnić się od wcześniejszych RPG studia i zaoferuje doświadczenie bliższe trzecioosobowej strzelance.

The Expanse: Osiris Reborn – długość rozgrywki i zawartość poboczna

Dyrektor projektu Leonid Rastorguev w rozmowie z WCCF Tech potwierdził, że gra ma być „porównywalna długością do Clair Obscur: Expedition 33” i zapewni około 20–30 godzin zabawy. Producentka Yuliya Chernenko zaznaczyła, że choć całość nie dorówna czasowo Pathfinderowi czy nadchodzącemu Warhammer 40,000: Dark Heresy, to ma być „emocjonalnie intensywna”.