Wikingowie rozkręcają Bannnerlorda. Mount & Blade II wraca na szczyt Steam

Dodatek War Sails wywołał renesans zainteresowania Bannerlordem, windując go do czołówki sprzedaży.
Wikingowie przyciągają tłumy – tak można podsumować ostatnie dni w społeczności Mount & Blade II: Bannerlord. Produkcja po latach od premiery ponownie znalazła się w ścisłej czołówce bestsellerów Steam.
Mount & Blade II: Bannerlord – ekspansja War Sails zmienia układ sił
Popularność gry wystrzeliła dzięki premierze dodatku War Sails, który wprowadza nową frakcję inspirowaną wikingami, okręty oraz pełnoprawne bitwy morskie. Jednocześnie usprawniono system dyplomacji oraz zachowanie AI, co według społeczności wyraźnie odświeża rozgrywkę.
Wczoraj na serwerach jednocześnie bawiło się ponad 43 tysiące graczy – wynik, którego może pozazdrościć wiele dużych premier z 2025 roku. Dodatek nie uniknął jednak kontrowersji. Jego ocena na Steam spadła do 60% rekomendacji, a najczęstsze skargi dotyczą błędów technicznych i nieczytelnego samouczka.
Podstawowa wersja Mount & Blade II: Bannerlord trzyma się jednak wyśmienicie – 88% pozytywnych opinii z ponad 275 tys. recenzji pokazuje, że marka wciąż ma ogromny potencjał. Premiera War Sails okazała się więc solidnym impulsem, by społeczność ponownie wkroczyła na pola bitew Calradii.
Aktualne wyniki sugerują, że nadchodzące tygodnie mogą być dla gry równie mocne.