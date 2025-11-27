Wikingowie rozkręcają Bannnerlorda. Mount & Blade II wraca na szczyt Steam

Dodatek War Sails wywołał renesans zainteresowania Bannerlordem, windując go do czołówki sprzedaży.

Wikingowie przyciągają tłumy – tak można podsumować ostatnie dni w społeczności Mount & Blade II: Bannerlord. Produkcja po latach od premiery ponownie znalazła się w ścisłej czołówce bestsellerów Steam.

Mount & Blade II: Bannerlord – ekspansja War Sails zmienia uk ład sił

Popularność gry wystrzeliła dzięki premierze dodatku War Sails, który wprowadza nową frakcję inspirowaną wikingami, okręty oraz pełnoprawne bitwy morskie. Jednocześnie usprawniono system dyplomacji oraz zachowanie AI, co według społeczności wyraźnie odświeża rozgrywkę.