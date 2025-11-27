Zaloguj się lub Zarejestruj

Wikingowie rozkręcają Bannnerlorda. Mount & Blade II wraca na szczyt Steam

Mikołaj Berlik
2025/11/27 16:00
1
0

Dodatek War Sails wywołał renesans zainteresowania Bannerlordem, windując go do czołówki sprzedaży.

Wikingowie przyciągają tłumy – tak można podsumować ostatnie dni w społeczności Mount & Blade II: Bannerlord. Produkcja po latach od premiery ponownie znalazła się w ścisłej czołówce bestsellerów Steam.

Mount & Blade II: Bannerlord

Mount & Blade II: Bannerlord – ekspansja War Sails zmienia układ sił

Popularność gry wystrzeliła dzięki premierze dodatku War Sails, który wprowadza nową frakcję inspirowaną wikingami, okręty oraz pełnoprawne bitwy morskie. Jednocześnie usprawniono system dyplomacji oraz zachowanie AI, co według społeczności wyraźnie odświeża rozgrywkę.

Wczoraj na serwerach jednocześnie bawiło się ponad 43 tysiące graczy – wynik, którego może pozazdrościć wiele dużych premier z 2025 roku. Dodatek nie uniknął jednak kontrowersji. Jego ocena na Steam spadła do 60% rekomendacji, a najczęstsze skargi dotyczą błędów technicznych i nieczytelnego samouczka.

GramTV przedstawia:

Podstawowa wersja Mount & Blade II: Bannerlord trzyma się jednak wyśmienicie – 88% pozytywnych opinii z ponad 275 tys. recenzji pokazuje, że marka wciąż ma ogromny potencjał. Premiera War Sails okazała się więc solidnym impulsem, by społeczność ponownie wkroczyła na pola bitew Calradii.

Aktualne wyniki sugerują, że nadchodzące tygodnie mogą być dla gry równie mocne.

Tagi:

News
liczba graczy
oceny
premiera
Mount & Blade: Bannerlord 2 – War Sails
Mount & Blade 2
Mount & Blade
Mount & Blade II: Bannerlord
Mikołaj Berlik
Komentarze
1
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 16:12

Grałem wczoraj wieczorem. Problemów nie miałem. Ale też specjalnie zacząłem nową kampanię. 

Pływanie łodziami wikingów jest bardzo fajne ale też nieskomplikowane.

Z samouczkiem problemów nie miałem. 

Jedna uwaga - unikajcie brania ze sobą jakiegokolwiek wojska. Samouczek jest liniowy. I nie daje dużo kasy. Więc jak jesteście jeszcze na etapie gdzie armia kosztuje a kasa sama nie wpływa - szybko zbankrutujecie robiąc go. 

Lepiej albo zacząć nową grę albo zostawić sobie to na później kiedy możecie się bawić bez ciągłego aktywnego robienia mamony. 




TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112