Bethesda chce więcej „shadow dropów” po sukcesie Oblivion Remastered

Udana i niespodziewana premiera The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered może stać się początkiem nowej strategii wydawniczej Bethesdy. Dyrektor studia, Tom Mustaine, przyznał w rozmowie z GamesRadar+, że chętnie zobaczyłby więcej gier wypuszczanych w formie tzw. „shadow dropów” — czyli publikowanych tuż po ich oficjalnym ogłoszeniu.
Bethesda znowu zastosuje “shadow drop”?
Oblivion Remastered trafiło na rynek 22 kwietnia 2025 roku, w dniu zapowiedzi. Mimo wcześniejszych przecieków, które odebrały nieco elementu zaskoczenia, posunięcie okazało się strzałem w dziesiątkę. Fani natychmiast rzucili się do gry, a w ciągu trzech miesięcy tytuł przyciągnął ponad dziewięć milionów graczy. Lata spekulacji wokół Skyrima oraz wyczekiwanego The Elder Scrolls VI podsyciły zainteresowanie remasterem bez konieczności klasycznej kampanii marketingowej.
