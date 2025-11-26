Zaloguj się lub Zarejestruj

Bethesda chce więcej „shadow dropów” po sukcesie Oblivion Remastered

Jakub Piwoński
2025/11/26 08:00
Pojawienie się gry miało zaskoczyć wszystkich i chyba się udało. Takich sytuacji będzie więcej?

Udana i niespodziewana premiera The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered może stać się początkiem nowej strategii wydawniczej Bethesdy. Dyrektor studia, Tom Mustaine, przyznał w rozmowie z GamesRadar+, że chętnie zobaczyłby więcej gier wypuszczanych w formie tzw. „shadow dropów” — czyli publikowanych tuż po ich oficjalnym ogłoszeniu.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered

Bethesda znowu zastosuje “shadow drop”?

Oblivion Remastered trafiło na rynek 22 kwietnia 2025 roku, w dniu zapowiedzi. Mimo wcześniejszych przecieków, które odebrały nieco elementu zaskoczenia, posunięcie okazało się strzałem w dziesiątkę. Fani natychmiast rzucili się do gry, a w ciągu trzech miesięcy tytuł przyciągnął ponad dziewięć milionów graczy. Lata spekulacji wokół Skyrima oraz wyczekiwanego The Elder Scrolls VI podsyciły zainteresowanie remasterem bez konieczności klasycznej kampanii marketingowej.

Mustaine podkreślił, że „wspaniale było mieć internet na jeden dzień” i właśnie dlatego uważa shadow drop za „bardzo cenną” strategię: pozwala ona dostarczyć graczom to, czego chcą — natychmiast po ogłoszeniu. Choć nie zdradził, jaka gra mogłaby być kolejną niespodzianką, ma nadzieję, że Oblivion Remastered nie będzie ostatnim takim przypadkiem.

Shadow dropy nie są jednak rozwiązaniem dla wszystkich. W przypadku wysokobudżetowych produkcji AAA, takich jak GTA 6, wydawcy zwykle potrzebują długiej kampanii zapowiedzi, by przyciągnąć inwestorów i zabezpieczyć finansowanie. Nie każda gra może też liczyć na tak rozpoznawalną markę jak The Elder Scrolls, co bez wątpienia pomogło Oblivion Remastered osiągnąć świetny wynik.

