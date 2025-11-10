Zaloguj się lub Zarejestruj

The Elder Scrolls VI coraz bliżej? Wyciek zdradza fabułę, świat i nowe mechaniki

Mikołaj Berlik
2025/11/10 13:30
Po latach ciszy wokół The Elder Scrolls VI wreszcie pojawiły się nowe informacje.

Od zapowiedzi The Elder Scrolls VI minęło już siedem lat, a Bethesda wciąż nie zdradziła nic konkretnego. Teraz jednak pojawiły się nowe przecieki, które ujawniają pierwsze szczegóły dotyczące fabuły, świata i mechaniki gry. Jeśli doniesienia okażą się prawdziwe, studio ma bardzo ambitne plany – Hammerfell ma być największą i najbardziej szczegółową odsłoną serii, znacznie przewyższającą Skyrima pod względem rozmiaru i realizmu.

The Elder Scrolls VI – fabuła i świat Hammerfell

Według informacji gracz wcieli się w więźnia, który ucieka z niewielkiej wyspy w pobliżu miasta Sentinel. Po krótkim samouczku trafimy do portu, gdzie zacznie się właściwa przygoda. Świat Hammerfell ma być o 70% większy od Skyrima, a miasto Sentinel trzykrotnie przewyższy Akila City ze Starfielda. Całość utrzymana będzie w surowej, pustynnej stylistyce, a jednym z największych wyzwań technicznych ma być możliwość wchodzenia do większości budynków bez ekranów wczytywania. Bethesda opracowuje nowy system zarządzania zasobami w czasie rzeczywistym, aby zachować płynność rozgrywki.

Zrezygnowano z natychmiastowej podróży, zastępując ją karawanami, statkami i drogowskazami. Broń i zbroje będzie można naprawiać, a ich zużycie wpłynie na statystyki. System rozwoju postaci ma zostać gruntownie przebudowany – drzewka umiejętności zostaną podzielone na pięć poziomów, a najwyższe z nich odblokujemy dopiero po wykonaniu specjalnych zadań. Pojawią się też nowe elementy ekwipunku, w tym osobne sloty na naramienniki oraz zwoje z technikami walki.

Choć Bethesda nie komentuje przecieków, według źródeł The Elder Scrolls VI: Hammerfell ma być projektem o niespotykanej dotąd skali. Premiera gry planowana jest dopiero na koniec 2028 roku, ale studio ma ambicję, by stworzyć najbardziej imponujący świat w historii serii.

Źródło:https://www.reddit.com/r/GamingLeaksAndRumours/comments/1os1k6o/elder_scrolls_6_details_leak_from_4chan/

Nogradis
Gramowicz
Dzisiaj 14:25

Czas biegnie linearnie, więc tak, można stwierdzić, że rzeczywiście jesteśmy coraz bliżej premiery The Elder Scrolls VI. I końca świata.

Headbangerr
Gramowicz
Dzisiaj 13:52

Przynajmniej wiadomo, na co te 7 lat poszło: Bethesda uczyła się, jak wpuszczać graczy do wnętrz budynków bez ekranów wczytywania.




