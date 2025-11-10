The Elder Scrolls VI coraz bliżej? Wyciek zdradza fabułę, świat i nowe mechaniki

Od zapowiedzi The Elder Scrolls VI minęło już siedem lat, a Bethesda wciąż nie zdradziła nic konkretnego. Teraz jednak pojawiły się nowe przecieki, które ujawniają pierwsze szczegóły dotyczące fabuły, świata i mechaniki gry. Jeśli doniesienia okażą się prawdziwe, studio ma bardzo ambitne plany – Hammerfell ma być największą i najbardziej szczegółową odsłoną serii, znacznie przewyższającą Skyrima pod względem rozmiaru i realizmu.

The Elder Scrolls VI – fabu ła i świat Hammerfell

Według informacji gracz wcieli się w więźnia, który ucieka z niewielkiej wyspy w pobliżu miasta Sentinel. Po krótkim samouczku trafimy do portu, gdzie zacznie się właściwa przygoda. Świat Hammerfell ma być o 70% większy od Skyrima, a miasto Sentinel trzykrotnie przewyższy Akila City ze Starfielda. Całość utrzymana będzie w surowej, pustynnej stylistyce, a jednym z największych wyzwań technicznych ma być możliwość wchodzenia do większości budynków bez ekranów wczytywania. Bethesda opracowuje nowy system zarządzania zasobami w czasie rzeczywistym, aby zachować płynność rozgrywki.