The Elder Scrolls 6 znów nie pokazał się na Xbox Games Showcase. Fani tracą cierpliwość po 8 latach ciszy

Bethesda kolejny raz nie ujawniła żadnych informacji o wyczekiwanym RPG, a społeczność coraz częściej reaguje frustracją.

The Elder Scrolls 6 ponownie nie pojawił się podczas Xbox Games Showcase. Osiem lat po pierwszej zapowiedzi Bethesda nadal nie pokazała nowych materiałów, co wywołało kolejną falę frustracji wśród fanów serii. The Elder Scrolls 6 nadal bez nowych informacji Wielu graczy liczyło, że najnowsze pokazy przyniesą choćby krótki zwiastun lub aktualizację dotyczącą postępów prac nad kolejną odsłoną kultowego RPG. Tak się jednak nie stało. Podczas prezentacji uwagę poświęcono głównie rozwijanym produkcjom, takim jak Fallout 76 oraz The Elder Scrolls Online.

Sytuacja staje się coraz bardziej niezwykła, ponieważ od pierwszego teasera gry minęło już osiem lat. Zapowiedź z targów E3 2018 ograniczała się do krótkiego materiału pokazującego krajobraz i logo projektu. Od tego czasu Bethesda praktycznie nie ujawniła żadnych konkretów dotyczących rozgrywki, fabuły czy nawet miejsca akcji.

GramTV przedstawia: