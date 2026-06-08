The Elder Scrolls 6 znów nie pokazał się na Xbox Games Showcase. Fani tracą cierpliwość po 8 latach ciszy

Bethesda kolejny raz nie ujawniła żadnych informacji o wyczekiwanym RPG, a społeczność coraz częściej reaguje frustracją.
The Elder Scrolls 6 ponownie nie pojawił się podczas Xbox Games Showcase. Osiem lat po pierwszej zapowiedzi Bethesda nadal nie pokazała nowych materiałów, co wywołało kolejną falę frustracji wśród fanów serii.
The Elder Scrolls 6 nadal bez nowych informacji
Wielu graczy liczyło, że najnowsze pokazy przyniesą choćby krótki zwiastun lub aktualizację dotyczącą postępów prac nad kolejną odsłoną kultowego RPG. Tak się jednak nie stało. Podczas prezentacji uwagę poświęcono głównie rozwijanym produkcjom, takim jak Fallout 76 oraz The Elder Scrolls Online.
Sytuacja staje się coraz bardziej niezwykła, ponieważ od pierwszego teasera gry minęło już osiem lat. Zapowiedź z targów E3 2018 ograniczała się do krótkiego materiału pokazującego krajobraz i logo projektu. Od tego czasu Bethesda praktycznie nie ujawniła żadnych konkretów dotyczących rozgrywki, fabuły czy nawet miejsca akcji.
GramTV przedstawia:
Brak obecności gry na ostatnich eventach wywołał liczne reakcje w mediach społecznościowych i na Reddicie. Część graczy przyznaje, że zaczyna tracić zainteresowanie projektem, podczas gdy inni podchodzą do sytuacji z humorem. Popularność zdobył żart sugerujący, że szybciej doczekamy się zapowiedzi kolejnego wydania Skyrima na PlayStation 6 niż nowych materiałów z The Elder Scrolls 6.
Nastroje studzi również sam Todd Howard. Szef Bethesda Game Studios już wcześniej sugerował, że produkcja znajduje się jeszcze daleko od premiery. W efekcie fani serii muszą uzbroić się w kolejne pokłady cierpliwości, choć po niemal 15 latach od debiutu Skyrim coraz więcej osób zastanawia się, jak długo potrwa jeszcze oczekiwanie na następcę jednej z najpopularniejszych gier RPG w historii.