Baldur’s Gate 3 otrzyma gigantyczne rozszerzenie od fanów. Twórcy pokazali nowy zwiastun Cosmic Vessel

Projekt został zapowiedziany ponad rok temu przez niewielki zespół deweloperów. Ich celem było stworzenie pełnoprawnego rozszerzenia oferującego nową, w pełni udźwiękowioną postać pochodzenia, rozbudowany wątek fabularny, całkowicie nowe lokacje, autorską klasę postaci wraz z podklasami oraz wiele dodatkowej zawartości.

Choć studio Larian Studios zakończyło już rozwój Baldur’s Gate 3 i skupia się na kolejnej odsłonie serii Divinity, społeczność modderska nie zamierza porzucać hitowego RPG-a. Jednym z najbardziej ambitnych projektów tworzonych przez fanów jest ogromna modyfikacja Cosmic Vessel, która właśnie doczekała się nowego zwiastuna oraz obszernej aktualizacji dotyczącej postępów prac.

Twórcy ujawnili teraz pierwszy większy materiał prezentujący aktualny stan projektu, a także podzielili się szczegółami dotyczącymi najważniejszych etapów produkcji osiągniętych w ostatnich miesiącach. Jednym z kluczowych elementów dodatku będzie nowa bohaterka o imieniu Saira. Zespół udostępnił już na swojej stronie pełną historię tej postaci, przedstawiając jej przeszłość jeszcze przed wydarzeniami znanymi z podstawowej gry.

Przed pojawieniem się Nautiloida nie była wojowniczką ani osobą przeznaczoną do wielkich czynów. Była uczoną, świeżo przyjętą członkinią Society of Brilliance, której praca nie dotyczyła polityki, wiary ani wojny. Zajmowała się obserwacją, cierpliwym badaniem niebios oraz ukrytych sił działających poza zasięgiem śmiertelników.

Według opisu fabularnego Saira wraz z grupą badaczy została wysłana na ekspedycję mającą zbadać tajemnicze zakłócenia kosmologiczne występujące na dzikich terenach poza Baldur’s Gate. Podczas misji odkryto zagadkowy odłamek, a po nagłym błysku bohaterka straciła pamięć i obudziła się zamknięta w kapsule na pokładzie Nautiloida.

Twórcy poinformowali również o ukończeniu prac nad nową klasą postaci oraz jej podklasami. Cosmic Vessel ma być całkowicie autorską klasą stworzoną specjalnie z myślą o tej modyfikacji.