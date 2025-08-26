The Division 2 uratowane przez zespół pięciu deweloperów, który nie miał nawet istnieć

Gra miała zostać wygaszona, ale mikro-zespół tchnął w nią nowe życie

Podczas tegorocznego Gamescomu Ubisoft zaprezentował plany rozwoju The Division 2, w tym nową produkcję zatytułowaną The Division 2: Survivors. Wydawca podkreśla, że gra zbliżająca się do 10-lecia otrzyma kolejne rozszerzenia i wydarzenia, jednak niewiele brakowało, by została porzucona. The Division 2 – pięciu ludzi zapobiegło końcu projektu Palle Hoffstein, producent artystyczny w Massive Entertainment, ujawnił w mediach społecznościowych, że w kluczowym momencie przyszłość serii wisiała na włosku. Po zakończeniu cyklu aktualizacji powołano niewielki zespół, liczący zaledwie pięć osób, którego zadaniem było „wskrzeszenie” The Division 2. Wczytywanie ramki mediów.

Hoffstein przyznał, że twórcy nie chcieli tylko „dodać rok czy dwa”, by znów wygasić projekt, ale postawili na stworzenie czegoś trwalszego. Jak podkreśla, wyzwaniem okazało się nie tylko utrzymanie zainteresowania graczy, ale także kwestie kadrowe, ponieważ ich ekipa „nie miała prawa istnieć” w strukturach studia.

Artysta wspomniał również, że w czasie wydarzenia crossoverowego z Resident Evil w 2024 roku mógł być ostatnią osobą faktycznie pracującą nad The Division 2. Mimo to udało się przygotować kolejne atrakcje, co ostatecznie doprowadziło do odrodzenia gry. The Division 2 jest dostępne na PC oraz konsolach.