Zaloguj się lub Zarejestruj

The Division 2 uratowane przez zespół pięciu deweloperów, który nie miał nawet istnieć

Mikołaj Berlik
2025/08/26 15:00
0
0

Gra miała zostać wygaszona, ale mikro-zespół tchnął w nią nowe życie

Podczas tegorocznego Gamescomu Ubisoft zaprezentował plany rozwoju The Division 2, w tym nową produkcję zatytułowaną The Division 2: Survivors. Wydawca podkreśla, że gra zbliżająca się do 10-lecia otrzyma kolejne rozszerzenia i wydarzenia, jednak niewiele brakowało, by została porzucona.

The Division 2
The Division 2

The Division 2 – pięciu ludzi zapobiegło końcu projektu

Palle Hoffstein, producent artystyczny w Massive Entertainment, ujawnił w mediach społecznościowych, że w kluczowym momencie przyszłość serii wisiała na włosku. Po zakończeniu cyklu aktualizacji powołano niewielki zespół, liczący zaledwie pięć osób, którego zadaniem było „wskrzeszenie” The Division 2.

Wczytywanie ramki mediów.

Hoffstein przyznał, że twórcy nie chcieli tylko „dodać rok czy dwa”, by znów wygasić projekt, ale postawili na stworzenie czegoś trwalszego. Jak podkreśla, wyzwaniem okazało się nie tylko utrzymanie zainteresowania graczy, ale także kwestie kadrowe, ponieważ ich ekipa „nie miała prawa istnieć” w strukturach studia.

GramTV przedstawia:

Artysta wspomniał również, że w czasie wydarzenia crossoverowego z Resident Evil w 2024 roku mógł być ostatnią osobą faktycznie pracującą nad The Division 2. Mimo to udało się przygotować kolejne atrakcje, co ostatecznie doprowadziło do odrodzenia gry.

The Division 2 jest dostępne na PC oraz konsolach.

Źródło:https://insider-gaming.com/the-division-2-saved-by-team-five-developers-ubisoft/

Tagi:

News
Ubisoft
The Division
wywiad
kontrowersje
The Division 2
live-service
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112