The Division 2 ujawnia roadmapę i zapowiada nowe sezony

Mikołaj Berlik
2025/08/23 16:00
Ubisoft i Massive Entertainment przedstawiają plany na nadchodzące miesiące dla popularnego shootera.

Na Gamescom 2025 pokazano roadmapę The Division 2 na Year 7, obejmującą nowe sezony i aktywności. Od premiery w 2019 roku gra nieprzerwanie rozwija się, poszerzając lokacje, takie jak Waszyngton, oraz tryby, w tym roguelike Descent.

The Division 2
The Division 2

The Division 2 – The Pact i Mutiny

Pierwszym nowym sezonem w The Division 2 będzie The Pact, który ruszy 9 września 2025 roku. Skupi się on na połączonych frakcjach wrogów i wprowadzi stałą aktywność w otwartym świecie – Retaliation, z mechaniką punktów kontrolnych (Control Points).

Kolejny sezon, Mutiny, pojawi się później w tym roku. Zapowiedziano nowe modyfikatory i mechanikę towarzyszy, choć szczegóły pozostają ograniczone. Roadmapa wspomina również o dziesiątej rocznicy serii, co może zwiastować większe rozszerzenia lub wstęp do The Division 3.

Gracze The Division 2 mają powody do oczekiwania – zarówno pod kątem nowych aktywności w Year 7, jak i świętowania jubileuszu serii, który może przynieść dodatkowe niespodzianki.

Źródło:https://insider-gaming.com/the-division-2-year-7-roadmap-gamescom/

Tagi:

News
Ubisoft
strategia
The Division
The Division 2
RPG akcji
Mikołaj Berlik
