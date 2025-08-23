The Division 2 ujawnia roadmapę i zapowiada nowe sezony

Na Gamescom 2025 pokazano roadmapę The Division 2 na Year 7, obejmującą nowe sezony i aktywności. Od premiery w 2019 roku gra nieprzerwanie rozwija się, poszerzając lokacje, takie jak Waszyngton, oraz tryby, w tym roguelike Descent.

The Division 2 – The Pact i Mutiny

Pierwszym nowym sezonem w The Division 2 będzie The Pact, który ruszy 9 września 2025 roku. Skupi się on na połączonych frakcjach wrogów i wprowadzi stałą aktywność w otwartym świecie – Retaliation, z mechaniką punktów kontrolnych (Control Points).