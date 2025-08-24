Zaloguj się lub Zarejestruj

The Division 2: Survivors oficjalnie. Twórcy pokazali pierwsze grafiki

Patrycja Pietrowska
2025/08/24 12:00
Produkcja jest na wczesnym etapie rozwoju.

Niedawno Ubisoft i Massive Entertainment przedstawili plany na nadchodzące miesiące dla The Division 2. Teraz twórcy zapowiedzieli kolejny dodatek, zatytułowany Survivors. Ogłoszenie nastąpiło podczas panelu na Gamescom 2025.

The Division 2: Survivors
The Division 2: Survivors

The Division 2: Survivors zapowiedziane

Na czele zespołu deweloperskiego stoi Magnus Jansén, który pełni rolę dyrektora kreatywnego. Jansén jest weteranem serii, mając na koncie pracę przy oryginalnej grze. Jak podkreślono, The Division 2: Survivors znajduje się obecnie we wczesnych etapach rozwoju, a konkretna data premiery nie została jeszcze podana.

Jasna komunikacja i zaangażowanie społeczności są dla nas priorytetem podczas tworzenia nowego doświadczenia i będziemy ściśle współpracować z wami na dalszych etapach rozwoju. – zaznaczył Julian Gerighty, producent wykonawczy projektu.

Ubisoft opublikował również kilka grafik koncepcyjnych. Gracze najprawdopodobniej zostaną umieszczeni w zimowej wersji Waszyngtonu.

The Division 2 jest dostępne na platformy Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 oraz PC. Z ostatnich informacji wynika, że 9 września 2025 roku wystartuje nowy sezon – The Pact. Kolejny sezon, zatytułowany Mutiny, ma ruszyć później w tym roku.

The Division 2 – Roadmap
The Division 2 – Roadmap

Źródło:https://www.videogameschronicle.com/news/the-division-2-survivors-has-been-announced-coming-in-2026/

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

