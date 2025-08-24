The Division 2: Survivors oficjalnie. Twórcy pokazali pierwsze grafiki

Niedawno Ubisoft i Massive Entertainment przedstawili plany na nadchodzące miesiące dla The Division 2. Teraz twórcy zapowiedzieli kolejny dodatek, zatytułowany Survivors. Ogłoszenie nastąpiło podczas panelu na Gamescom 2025.

The Division 2: Survivors zapowiedziane

Na czele zespołu deweloperskiego stoi Magnus Jansén, który pełni rolę dyrektora kreatywnego. Jansén jest weteranem serii, mając na koncie pracę przy oryginalnej grze. Jak podkreślono, The Division 2: Survivors znajduje się obecnie we wczesnych etapach rozwoju, a konkretna data premiery nie została jeszcze podana.