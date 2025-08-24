The Division 2: Survivors oficjalnie. Twórcy pokazali pierwsze grafiki

Na czele zespołu deweloperskiego stoi Magnus Jansén, który pełni rolę dyrektora kreatywnego. Jansén jest weteranem serii, mając na koncie pracę przy oryginalnej grze. Jak podkreślono, The Division 2: Survivors znajduje się obecnie we wczesnych etapach rozwoju, a konkretna data premiery nie została jeszcze podana.
Jasna komunikacja i zaangażowanie społeczności są dla nas priorytetem podczas tworzenia nowego doświadczenia i będziemy ściśle współpracować z wami na dalszych etapach rozwoju. – zaznaczył Julian Gerighty, producent wykonawczy projektu.
Ubisoft opublikował również kilka grafik koncepcyjnych. Gracze najprawdopodobniej zostaną umieszczeni w zimowej wersji Waszyngtonu.
The Division 2 jest dostępne na platformy Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 oraz PC. Z ostatnich informacji wynika, że 9 września 2025 roku wystartuje nowy sezon – The Pact. Kolejny sezon, zatytułowany Mutiny, ma ruszyć później w tym roku.
