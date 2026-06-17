The Division 2 nadal się rozwija. Nowy sezon zmienia jedną z najważniejszych mechanik gry

Twórcy postanowili poprawić doświadczenie związane z PvEvP. Wśród zmian znalazły się mocniejsze wieżyczki przy wejściach do Dark Zone oraz czasowa niewrażliwość dla graczy wchodzących do strefy. Lepsze mają być także nagrody. Punkty orientacyjne oferują teraz cenniejszy loot, bossowie częściej upuszczają klucze Dark Zone, a skrzynie odświeżają się szybciej i mają wyższą szansę na zdobycie komponentów egzotycznych.
Największą nowością sezonu jest jednak Toxic Dark Zone. To specjalna strefa przeznaczona dla maksymalnie 12 graczy, w której całkowicie wyłączono PvP i system Rogue. Zamiast walczyć między sobą, uczestnicy muszą współpracować, aby przetrwać rosnący poziom toksyczności. W trakcie eksploracji można zdobywać pojemniki z próbkami, które wymagają specjalnego środka stabilizującego do ewakuacji.
Stabilization Agent wypada wyłącznie z bossów i skrzyń w punktach orientacyjnych, co zachęca do regularnego przemierzania strefy.
GramTV przedstawia:
Zebrane próbki można przekazywać sezonowemu handlarzowi, odblokowując premie High Quality Munitions, działające jako sezonowe wzmocnienia aktywowane przy przeładowaniu broni. Do gry trafiły również trzy aktywne modyfikatory sezonowe, które po odpowiednim połączeniu pozwalają uzyskać potężniejsze wersje efektów – szczególnie przydatne w Toxic Dark Zone.
To jednak nie koniec nowości. Twórcy potwierdzili, że w niedalekiej przyszłości do gry trafi także nowa Incursion, rozszerzając endgame dla fanów The Division 2.
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