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The Division 2 nadal się rozwija. Nowy sezon zmienia jedną z najważniejszych mechanik gry

Mikołaj Berlik
2026/06/17 09:00
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Dark Zone doczekało się długo wyczekiwanych ulepszeń i nowego trybu dla maksymalnie 12 graczy.

Po świętowanym niedawno 10-leciu The Division 2 wciąż otrzymuje nowe aktualizacje. Najnowszy sezon, Into the Dark, skupia się na gruntownej przebudowie Dark Zone i wprowadza zupełnie nowy wariant tej aktywności.

The Division 2
The Division 2

The Division 2 – Dark Zone przechodzi duże zmiany

Twórcy postanowili poprawić doświadczenie związane z PvEvP. Wśród zmian znalazły się mocniejsze wieżyczki przy wejściach do Dark Zone oraz czasowa niewrażliwość dla graczy wchodzących do strefy. Lepsze mają być także nagrody. Punkty orientacyjne oferują teraz cenniejszy loot, bossowie częściej upuszczają klucze Dark Zone, a skrzynie odświeżają się szybciej i mają wyższą szansę na zdobycie komponentów egzotycznych.

Największą nowością sezonu jest jednak Toxic Dark Zone. To specjalna strefa przeznaczona dla maksymalnie 12 graczy, w której całkowicie wyłączono PvP i system Rogue. Zamiast walczyć między sobą, uczestnicy muszą współpracować, aby przetrwać rosnący poziom toksyczności. W trakcie eksploracji można zdobywać pojemniki z próbkami, które wymagają specjalnego środka stabilizującego do ewakuacji.

Stabilization Agent wypada wyłącznie z bossów i skrzyń w punktach orientacyjnych, co zachęca do regularnego przemierzania strefy.

GramTV przedstawia:

Zebrane próbki można przekazywać sezonowemu handlarzowi, odblokowując premie High Quality Munitions, działające jako sezonowe wzmocnienia aktywowane przy przeładowaniu broni. Do gry trafiły również trzy aktywne modyfikatory sezonowe, które po odpowiednim połączeniu pozwalają uzyskać potężniejsze wersje efektów – szczególnie przydatne w Toxic Dark Zone.

To jednak nie koniec nowości. Twórcy potwierdzili, że w niedalekiej przyszłości do gry trafi także nowa Incursion, rozszerzając endgame dla fanów The Division 2.

Źródło:https://gamingbolt.com/the-division-2-into-the-dark-introduces-new-toxic-dark-zone-improves-pvevp-experience

Tagi:

News
PC
PlayStation 4
The Division
The Division 2
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Xbox Series S
Mikołaj Berlik
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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112