The Division 2: Battle for Brooklyn na premierowym zwiastunie. Powrót do Nowego Jorku

Już od jakiegoś czasu wiemy, że na rynek zmierza nowy dodatek do The Division 2 zatytułowany Battle for Brooklyn. Zgodnie z zapowiedziami wspomniane DLC zadebiutuje na rynku już jutro – 27 maja 2025 roku – o 10:00 czasu polskiego. Nic więc dziwnego, że Ubisoft postanowił podgrzać nieco atmosferę i opublikował premierowy zwiastun kolejnego rozszerzenia do drugiej części The Division.

Ubisoft prezentuje premierowy zwiastun The Division 2: Battle for Brooklyn

W dodatku Battle for Brooklyn gracze The Division 2 trafią do tytułowej dzielnicy Nowego Jorku, w której rozgrywał się również prolog pierwszej części. Zgodnie z zapowiedziami nowy dodatek ma dostarczyć od 6 do 10 godzin rozgrywki. DLC wprowadzi do gry nie tylko nowe misje i aktywności, ale także nowych przeciwników.