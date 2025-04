The Division 2 z dodatkiem Battle for Brooklyn. Znamy datę premiery DLC

Już niebawem gracze otrzymają nowości w ramach dodatku.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, pojawiły się nowe informacje związane z nadciągającym do The Division 2 DLC. Podczas specjalnego wydarzenia poznaliśmy między innymi datę premiery Battle for Brooklyn. Rozszerzenie to będzie dostępne w cenie 14,99 dolarów dla osób posiadających podstawową wersję gry, a także zostanie dołączone do edycji Gold i Ultimate.

The Division 2 rozwija skrzydła – nadchodzi Battle for Brooklyn Twórcy zapewniają, że dodatek do The Division 2 dostarczy od sześciu do dziesięciu godzin rozgrywki. W tym czasie gracze będą mogli zmierzyć się z nowymi wyzwaniami w ramach licznych aktywności. Głównymi przeciwnikami będą The Cleaners i Rikers. W Battle for Brooklyn nie zabraknie też nowej historii. Studio Massive Entertainment zapowiedziało także dalsze wsparcie dla gry w przyszłych sezonach. Deweloperzy obiecują wprowadzenie większej liczby wydarzeń, pogłębienie zawartości dla graczy na końcowym etapie rozgrywki czy ulepszony proces wprowadzania nowych graczy do świata gry. Brooklyn jest względnie spokojnym miejscem, gdzie cywile mogą razem pracować i żyć, podczas gdy Manhattan pustoszą wrogie frakcje i walki w Strefie Mroku. Niestety, los Brooklynu zawisł teraz na włosku, gdy Czyściciele przedostali się na drugi brzeg rzeki.

GramTV przedstawia:

Tom Clancy’s The Division 2 zadebiutowało w 2019 roku. Gra jest dostępna na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Dodatek Battle for Brooklyn ukaże się już 27 maja 2025 roku.

Patrycja Pietrowska ​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.