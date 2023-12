The Day Before jednak nie jest grą-widmo. Mnóstwo negatywnych recenzji

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, wczoraj – 7 grudnia – na rynku zadebiutowała gra The Day Before w ramach wczesnego dostępu na platformie Steam. Tuż przed premierą deweloperzy opublikowali specjalny komunikat odnoszący się do trwających już od lat afer i kontrowersji, przepraszając za „nie najlepszy marketing i zwiastuny” oraz prosząc o to, aby nie nazywać gry zwykłym „scamem”. I choć otrzymaliśmy prawdziwą produkcję, tak już na starcie nie radzi sobie ona zbyt dobrze.

Premiera gry The Day Before we wczesnym dostępie. Lawina negatywnych ocen

W chwili przygotowywania tej wiadomości „survivalowe MMO” zebrało prawie 12 tysięcy recenzji od użytkowników platformy Valve, z czego tylko 16% z nich to opinie pozytywne. Lwia część społeczności zwraca uwagę na to, że… tak naprawdę nie mamy do czynienia ani z survivalem, ani też z MMO – wielu określa ją jako zwyczajny extraction shooter. Do tego dochodzą dość spore problemy z serwerami; liczni twierdzą, iż nie mogą się nawet zalogować do gry. Inni wytykają słabą optymalizację, a co niektórzy uważają, iż produkcja „działa tragicznie nawet na komputerach z najwyższej półki”.

Wczytywanie ramki mediów. Do tego wszystkiego dochodzą dziwne błędy, w tym ogromnych rozmiarów przeciwnicy czy znikające trupy:

