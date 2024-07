Survival z maskami osiągnął nowy kamień milowy. Świetna sprzedaż i nowości w ostatniej aktualizacji

Na początku czerwca twórcy Soulmask świętowali ważny kamień milowy. Dowiedzieliśmy się wówczas, że po survival z maskami sięgnęło już 200 tysięcy graczy. W ubiegłym tygodniu natomiast udostępniona została kolejna aktualizacja, a wczoraj deweloperzy poinformowali o nowym wyniku sprzedaży.

Soulmask z nowym kamieniem milowym i aktualizacją

W zeszły czwartek do Soulmask trafiła duża aktualizacja zatytułowana „Evolution of Masks”. W ramach update’u pojawiła się między innymi nowa funkcja maski „Quick Remodel”, pozwalają na szybką teleportację do obozowiska ciała po śmierci. Deweloperzy ulepszyli również podstawowe umiejętności postaci startowej, a także zwiększyli maksymalny poziom z 40 na 50. Więcej informacji na temat aktualizacji znajduje się w tym miejscu.