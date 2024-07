Netflix chce uszczęśliwić użytkowników na siłę? Nadchodzą duże zmiany

Pierwsze testy Netflix rozpoczął jeszcze w ubiegłym miesiącu. Na Reddicie pojawił się post jednego z użytkowników, który narzeka na nowy wygląd, w tym brak możliwości wyświetlenia więcej niż 2-3 tytułów na liście, chociaż wcześniej wyświetlało ich się 10 na raz.

Właśnie też to dostałem i nienawidzę tego. Tytuły zajmują cały ekran. Wcześniej można było przeglądać około 10 filmów na raz, ale teraz tylko 2-3, ponieważ interfejs jest zbyt duży. To jest niedorzeczne. Kto by tego chciał?? Nie mam pojęcia, jak to się stało, że dano temu zielone światło.