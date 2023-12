The Day Before debiutuje jutro na Steam. Twórcy mają wiadomość dla niedowiarków

Niecały miesiąc temu The Day Before otrzymało ostateczne wymagania sprzętowe, a studio Fntastic przypomniało, że premiera gry jest „tuż za rogiem”. Zgodnie z zapowiedziami produkcja ma zadebiutować już jutro – 7 grudnia 2023 roku – we wczesnym dostępie na Steam. Deweloperzy postanowili natomiast opublikować specjalną wiadomość skierowaną zarówno do graczy czekających na The Day Before, jak i do niedowiarków, którzy nie wierzyli w istnienie wspomnianego tytułu.

Twórcy The Day Before opublikowali specjalny komunikat tuż przed premierą gry na Steam

Na samym początku deweloperzy zwrócili się do graczy, którzy już jutro zamierzają rozpocząć swoją przygodę z The Day Before. Fntastic podkreśla, że wspomniana produkcja została stworzona specjalnie dla użytkowników, którzy zamierzają cieszyć się grą. Twórcy zapowiadają również, że dzięki wsparciu fanów zamierzają ulepszyć swój tytuł i rozbudować go o nową zawartość.