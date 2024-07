Wyniki sprzedaży Pacific Drive zaskoczyły nawet twórców. „To spełnienie marzeń”

To świadectwo ciężkiej pracy wszystkich w Ironwood Studios. Jesteśmy głęboko wdzięczni naszej społeczności za wiarę w naszą wizję i dołączenie do nas w tej podróży. Nic z tego nie byłoby możliwe bez ich wsparcia i jesteśmy wdzięczni za możliwość dalszego rozwoju Pacific Drive i ulepszania ich doświadczeń – dodał Dracott.

Na koniec warto przypomnieć, że Pacific Drive zadebiutowało na rynku w lutym tego roku. Gra dostępna jest na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 5. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat produkcji Ironwood Studios, to zapraszamy Was do lektury: Pacific Drive - recenzja. Więcej takich eksperymentów!