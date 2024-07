Czwarty sezon The Boys z mieszanym odbiorem wśród widzów. Krytycy są jednak bardziej łaskawi

Krytycy spojrzeli jednak na nowy sezon The Boys zdecydowanie bardziej przychylnym okiem. Ze 127 wystawionych przez dziennikarzy opinii aż 93% zachwala odcinki wyemitowane w ramach czwartego sezonu popularnego serialu.

The Boys to nonszalanckie spojrzenie na to, co dzieje się z superbohaterami, gdy stają się równie popularni co celebryci, tak samo wypływowi jak politycy i tak boscy jak bogowie, i gdy nadużywają swych mocy, zamiast wykorzystać je w słusznym celu. Bezsilność stanie przeciwko superpotędze, gdy The Boys wyruszą w bohaterską wyprawę, by ujawnić prawdę o Siódemce, wspieranej przez organizację Vought. – głosi opis serialu The Boys na platformie Prime Video.