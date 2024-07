Nowa liga wyzwań i zmiany w Path of Exile – aktualizacja 3.25

Podczas dzisiejszego wydarzenia "GGG Live", Grinding Gear Games zaprezentowało szczegóły dotyczące rozszerzenia 3.25 do Path of Exile – Settlers of Kalguur . W ramach nowej Ligi Wyzwań, gracze będą mogli wspomóc kalguurskich pionierów w budowie stolicy miasta Kingsmarch oraz nawiązywaniu szlaków handlowych z odległym Wraeclast. Ta wyjątkowa przygoda będzie wymagała wydobycia egzotycznych surowców, zarządzania logistyką nowopowstałej stolicy oraz ochrony i zatrudniania wykwalifikowanych pracowników niezbędnych do budowy i obrony miasta.

Aktualizacja 3.25 do Path of Exile: Settlers of Kalguur zadebiutuje 26 lipca 2024 roku o godzinie 22:00, zarówno na PC i Mac, jak i na konsole. To rozszerzenie przyniesie liczne zmiany i nowości, które z pewnością ucieszą zarówno weteranów, jak i nowych graczy Path of Exile. Przygotujcie się na nowe wyzwania i możliwości, które wprowadzi lipcowa aktualizacja!