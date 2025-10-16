The Crew 2 zyskuje tryb offline. The Crew Motorfest rówineż otrzyma tę funkcję

Nowa funkcja “Hybrid Mode” w The Crew 2 została oficjalnie ogłoszona podczas prezentacji The Crew Showcase i jest dostępna od dzisiaj czyli 16 października. „Hybrid Mode” umożliwi graczom płynne przechodzenie pomiędzy trybem online, a offline, co pozwoli cieszyć się rozgrywką nawet bez dostępu do Internetu. Co ciekawe, podczas prezentacji zapowiedziano też gigantyczne zmiany w The Crew Motorfest.

The Crew 2 zyskało tryb offline

Studio Ivory Tower podkreśla, że to rozwiązanie sprawi, iż The Crew 2 pozostanie dostępne przez wiele lat, nawet po zakończeniu oficjalnego wsparcia serwerów. To szczególnie ważne, ponieważ gra, podobnie jak jej poprzednik, oferuje pełnoprawną kampanię fabularną dla jednego gracza. Decyzja o wprowadzeniu trybu offline jest odpowiedzią na kontrowersje, jakie wybuchły po zamknięciu serwerów pierwszego The Crew w 2024 roku. Brak możliwości uruchomienia gry po zakończeniu wsparcia wywołał ogromne oburzenie społeczności.