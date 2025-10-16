The Crew 2 zyskuje tryb offline. The Crew Motorfest rówineż otrzyma tę funkcję

Ubisoft i Ivory Tower spełnili obietnicę daną fanom i w The Crew 2 można teraz grać offline dzięki wprowadzeniu nowego trybu “Hybrid Mode”.
Nowa funkcja “Hybrid Mode” w The Crew 2 została oficjalnie ogłoszona podczas prezentacji The Crew Showcase i jest dostępna od dzisiaj czyli 16 października. „Hybrid Mode” umożliwi graczom płynne przechodzenie pomiędzy trybem online, a offline, co pozwoli cieszyć się rozgrywką nawet bez dostępu do Internetu. Co ciekawe, podczas prezentacji zapowiedziano też gigantyczne zmiany w The Crew Motorfest.
The Crew 2 zyskało tryb offline
Studio Ivory Tower podkreśla, że to rozwiązanie sprawi, iż The Crew 2 pozostanie dostępne przez wiele lat, nawet po zakończeniu oficjalnego wsparcia serwerów. To szczególnie ważne, ponieważ gra, podobnie jak jej poprzednik, oferuje pełnoprawną kampanię fabularną dla jednego gracza. Decyzja o wprowadzeniu trybu offline jest odpowiedzią na kontrowersje, jakie wybuchły po zamknięciu serwerów pierwszego The Crew w 2024 roku. Brak możliwości uruchomienia gry po zakończeniu wsparcia wywołał ogromne oburzenie społeczności.
W odpowiedzi na tę sytuację grupa fanów i modderów stworzyła projekt The Crew Unlimited, który pozwolił uruchomić oryginalną grę w trybie offline dzięki emulowanym serwerom. Ubisoft zareagował ogłaszając, że zarówno The Crew 2, jak i The Crew Motorfest otrzymają oficjalne tryby offline, aby uniknąć podobnej sytuacji w przyszłości. Podczas kwietniowej transmisji producent Gregory Corgie zapewnił fanów, że The Crew Motorfest również otrzyma tryb offline w jednej z przyszłych aktualizacji. Na razie studio skupia się na rozwoju zawartości w ramach aktualizacji Sezonu 8 i 9, które zaplanowano na 2026 rok.
Dzięki dodaniu trybu offline, The Crew 2 ma przed sobą długą przyszłość, nawet po zakończeniu wsparcia serwerowego. To również pozytywny sygnał dla graczy The Crew Motorfest, którzy od dawna domagali się większej niezależności od połączenia z siecią. Studio Ivory Tower podsumowało:
Zależało nam, aby The Crew 2 pozostało dostępne dla wszystkich, niezależnie od tego, czy serwery będą nadal aktywne. Hybrid Mode to nasz sposób na przedłużenie życia tej gry.
The Crew 2 jest dostępne na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. The Crew Motorfest otrzyma własny tryb offline w nadchodzących aktualizacjach w 2026 roku.
