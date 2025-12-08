Lando Norris został mistrzem świata F1 w sezonie 2025 po dramatycznym finale w Abu Zabi

Lando Norris został mistrzem świata Formuły 1 sezonu 2025 po pełnym napięcia wyścigu o Grand Prix Abu Zabi. Trzecie miejsce na torze Yas Marina wystarczyło Brytyjczykowi, aby zdobyć pierwszy tytuł w karierze i jednocześnie zapewnić ekipie McLarena pierwszy triumf w klasyfikacji kierowców od 2008 roku.

Start nie ułożył się dla Norrisa idealnie, ponieważ już na pierwszym okrążeniu spadł za swojego zespołowego partnera, Oscara Piastriego. Chwilę później mocną presję wywierał na nim Charles Leclerc, który przez pierwsze dziesięć okrążeń utrzymywał się w zasięgu DRS nowego już mistrza. Na szesnastym okrążeniu Norris i Leclerc zjechali po nowe opony, reagując na wcześniejszy pit stop George’a Russella. Ta strategia sprawiła, że obaj utknęli za wieloma zawodnikami, ale kierowca McLarena sprawnie przebijał się przez stawkę, utrzymując bezpieczny margines nad Leclerkiem. Najtrudniejszy moment wyścigu pojawił się, gdy Norris dogonił agresywnie broniącego się Yukiego Tsunodę. Japończyk przesadził z obroną, za co otrzymał pięć sekund kary, lecz Norris wyszedł z pojedynku bez strat – na jego szczęście.