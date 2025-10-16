Zaloguj się lub Zarejestruj

Ubisoft zwariował! Potężne zmiany w The Crew Motorfest

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/10/16 21:00
0
0

Podczas dzisiejszego The Crew Showcase, zapowiedziano spore zmiany w grze wyścigowej Ubisoftu. Nadciąga nowa wyspa, budowanie torów, NASCAR, RC i wiele innych zmian.

Ubisoft i studio Ivory Tower zapowiedzieli kolejny duży krok w rozwoju The Crew Motorfest, które wchodzi właśnie w trzeci rok wsparcia. Sezon 8, startujący 5 listopada 2025 roku, przynosi dwie nowe playlisty jakimi są Street Riders oraz BMW, a także najbardziej rozbudowany system tuningu w historii serii.

The Crew Motorfest
The Crew Motorfest

The Crew Motorfest rozpoczyna gigantyczną ofensywę

Listopadowa aktualizacja wprowadzi dwie tematyczne playlisty:

  • Street Riders – skoncentrowana na wyścigach ulicznych, inspirowana klimatem serii Need for Speed: Underground
  • BMW Playlist – celebrująca bogatą historię bawarskiej marki z premierą w grach wideo najnowszego BMW M2 CS

W Street Riders gracze dołączą do gangu ulicznych ścigantów The Monkey’s Kitchen i wezmą udział w ośmiu wyścigach, modyfikując krok po kroku kultowe BMW M3 E46. Co więcej, po dziewięciu latach próśb społeczności (jeszcze z czasów poprzednich odsłon), deweloperzy w końcu dodali możliwość zmiany i malowania felg. W grze znajdzie się ponad 100 wzorów felg, zarówno oryginalnych, jak i od znanych producentów, takich jak OZ Racing, HRE Performance Wheels czy BRS Motorsport. Julien Hummer, dyrektor kreatywny gry powiedział:

To jedna z najbardziej wyczekiwanych funkcji od premiery pierwszego The Crew. Nadszedł idealny moment, aby ją wreszcie dodać.

W grze pojawią się nowe elementy personalizacji, w tym ekstremalne wykrzywienie kół, zmiana wysokości zawieszenia i zestawy aerodynamiczne. Będzie je można stosować w wielu klasach pojazdów, w tym Street, Drift i Hypercar. Co ciekawe, nawet Ferrari zgodziło się na montaż felg spoza oryginalnej oferty.

Podczas wyścigów gracze przemkną przez oświetlone tunele, dzielnice mieszkalne i kanały burzowe, a tło wypełnią graffiti, flary i tłumy kibiców. W playlistach pojawi się też system zakładów, podobny do tego z Need for Speed Unbound. Gracze będą mogli podejmować wyzwania (np. jazda bez wspomagaczy lub widok z kokpitu) w zamian za dodatkową gotówkę. Jedną z najciekawszych nowości są wyścigi Free Race, w których gracze sami wybierają trasę między punktami kontrolnymi. Swoboda pozwoli na kreatywne skróty, od zjazdu po schodach po przeskakiwanie przez place budowy. W miarę postępów w playlistach, samochody zyskają coraz bardziej agresywny wygląd, począwszy od customowych zderzaków i spoilerów, a na indywidualnych kolory wnętrza kończąc.

Playlista BMW zadebiutuje jeszcze w tym roku. Zawierać będzie zestaw wydarzeń poświęconych historii marki, a przerywniki filmowe nakręcono w BMW Museum w Monachium. Poza klasycznym BMW z 2002 roku, w playlistach pojawią się także inne modele, których pełną listę Ivory Tower ujawni w nadchodzących tygodniach. Sezon 8 wprowadzi również pełną weryfikację Steam Deck, co zapewni lepszą optymalizację gry przenośnej, usprawnienia w trybie Grand Race PvP, nowy system progresji i rankingów, a także Friend Pass, czyli możliwość zaproszenia do trzech znajomych do gry za darmo, bez limitu czasu.

To jednak nie koniec, bowiem najmocniejsze działa Ubisoft wytoczy w 9 sezonie i będzie to największa aktualizacja w historii serii. Sezon 9 w The Crew Motorfest zadebiutuje 4 marca 2026 roku, przynosząc nową wyspę, tryb tworzenia tras, wyścigi NASCAR oraz miniaturowe samochody RC. Po wprowadzeniu wyspy Maui w drugim roku wsparcia, Ivory Tower kontynuuje rozbudowę mapy o zupełnie nową wyspę. Choć jej rozmiar ma być mniejszy niż Maui i Hawaje, nowa lokalizacja zaoferuje zróżnicowane środowiska, od odcinków off-roadowych, przez mosty i tunele, po realistyczne tory wyścigowe. Z prezentacji pokazanej w trakcie Showcase wynika, że inspiracją dla niej była ekspansja Hot Wheels z Forza Horizon 5, z magnetycznymi torami, pętlami, skoczniami i rampami rodem z rollercoastera.

Prawdziwym przełomem w Sezonie 9 będzie Track Forge, czyli zupełnie nowy tryb pozwalający tworzyć i udostępniać własne tory wyścigowe. Prace nad systemem rozpoczęły się latem 2024 roku. Jak podkreśla dyrektor kreatywny Julien Hummer:

To największa funkcja, jaką kiedykolwiek stworzyliśmy w całej serii The Crew. System jest bardzo potężny i elastyczny. Ograniczeń jest niewiele.

GramTV przedstawia:

Tryb Track Forge zaoferuje dwa poziomy złożoności:

  • Fast Mode – uproszczony edytor, który pozwala zbudować tor w kilka minut, dodając proste odcinki, zakręty i elementy otoczenia
  • Library Mode – bardziej zaawansowany poziom z tak zwanymi “Super Modułami”, dzięki którym można dodawać charakterystyczne fragmenty torów, np. szykany lub podjazdy

Z pomocą dostępnych zasobów gracze będą mogli tworzyć zarówno fantastyczne trasy, jak i rekonstrukcje rzeczywistych torów. Po ukończeniu projektu można natychmiast przejść do testowania toru, bez żadnych ekranów ładowania. Stworzone trasy będzie można udostępniać społeczności pod warunkiem, że da się je ukończyć, a najlepsze projekty zostaną wyróżnione w cotygodniowym Live Summit.

Kolejną dużą nowością Sezonu 9 będzie oficjalna współpraca z NASCAR. Nowa playlista wyścigowa przeniesie amerykańskie wyścigi owalne do świata Motorfestu, wprowadzając specjalną fizykę jazdy, jazdę w tunelu aerodynamicznym, a także oficjalne zespoły, kierowców i samochody z poprzedniego sezonu. Wyścigi NASCAR mają trwać od 10 do 15 minut i zawierać strategie pit stopów. Choć rozgrywka nie będzie aż tak realistyczna jak w iRacing lub NASCAR 25, twórcy zapewniają, że dostarczy dynamicznej i przystępnej zabawy.

Sezon 9 wprowadzi także zupełnie nowy typ pojazdów, którymi są samochody RC. Małe pojazdy są zaskakująco szybkie i zwrotne, posiadają przycisk skoku umożliwiający wykonywanie trików i akrobacji w powietrzu. Można nimi nawet jeździć po dachach lub wspinać się po rusztowaniach, a dzięki niższemu punktowi widzenia świat gry wydaje się ogromny, a szczegółowość otoczenia nabiera nowego wymiaru. Twórcy zdradzili też, że samochody RC potrafią jeździć po wodzie, jeśli utrzymają odpowiednią prędkość, podobnie jak w rzeczywistości. Tryb RC będzie także oferował lokalny split screen w stylu retro, z widokiem z góry, przypominającym klasyczne gry arcade, takie jak Super Sprint.

Playlista NASCAR będzie dostępna za darmo dla wszystkich graczy, natomiast tryb RC trafi jako płatne DLC w ramach przepustki Year 3 Pass. Posiadacze przepustki otrzymają dostęp do kilku modeli RC, przystosowanych do różnych nawierzchni (asfalt, teren, tor), które będzie można personalizować. Gracze bez przepustki będą mogli zdobyć samochód RC jako nagrodę w Live Summit lub kupić go w sklepie Prestige Ticket za walutę w grze. Ivory Tower zapowiedziało także partnerstwo z oficjalną marką RC, które zostanie ogłoszone wkrótce.

To jednak nadal nie koniec! Po zakończeniu dziewiątego sezonu, Sezon 10 wystartuje 1 lipca 2026 roku, kończąc trzeci rok wsparcia. Szczegóły tej aktualizacji pozostają tajemnicą, ale studio już potwierdziło, że czwarty rok wsparcia jest już w produkcji. Humer odważnie zapowiada:

To dopiero początek. Wprowadzimy nowe marki i pomysły, które jeszcze bardziej rozwiną grę.

Rok 2026 zapowiada się jako najbardziej ambitny okres w historii serii The Crew. Z edytorem torów, nową wyspą, wyścigami NASCAR i samochodami RC, Ivory Tower wyraźnie stawia na kreatywność i różnorodność. Ponadto z tak szeroką wizją i planami sięgającymi 2027 roku, The Crew Motorfest ma szansę nie tylko utrzymać swoją społeczność, ale i przyciągnąć graczy z konkurencyjnych serii, takich jak Forza Horizon, a wiemy że z nadciągającą “szóstką” rywalizacja nie będzie łatwa.

Źródło:https://traxion.gg/hands-on-the-crew-motorfest-challenges-need-for-speed-with-deeper-car-customisation-in-season-8

Tagi:

News
Ubisoft
aktualizacja
wyścigi
The Crew
samochody
Ivory Tower
edytor map
zmiany
NASCAR
sezony
Wyścigowe
nowa zawartość
The Crew Motorfest
samochodówki
aktualizacja gry
wyścigi motocyklowe
wyścigi samochodowe
wyścigi arcade
RC
The Crew Showcase
edytor torów
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112