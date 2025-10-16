Ubisoft zwariował! Potężne zmiany w The Crew Motorfest

Ubisoft i studio Ivory Tower zapowiedzieli kolejny duży krok w rozwoju The Crew Motorfest, które wchodzi właśnie w trzeci rok wsparcia. Sezon 8, startujący 5 listopada 2025 roku, przynosi dwie nowe playlisty jakimi są Street Riders oraz BMW, a także najbardziej rozbudowany system tuningu w historii serii.

W Street Riders gracze dołączą do gangu ulicznych ścigantów The Monkey’s Kitchen i wezmą udział w ośmiu wyścigach, modyfikując krok po kroku kultowe BMW M3 E46. Co więcej, po dziewięciu latach próśb społeczności (jeszcze z czasów poprzednich odsłon), deweloperzy w końcu dodali możliwość zmiany i malowania felg. W grze znajdzie się ponad 100 wzorów felg, zarówno oryginalnych, jak i od znanych producentów, takich jak OZ Racing, HRE Performance Wheels czy BRS Motorsport. Julien Hummer, dyrektor kreatywny gry powiedział:

To jedna z najbardziej wyczekiwanych funkcji od premiery pierwszego The Crew. Nadszedł idealny moment, aby ją wreszcie dodać.

W grze pojawią się nowe elementy personalizacji, w tym ekstremalne wykrzywienie kół, zmiana wysokości zawieszenia i zestawy aerodynamiczne. Będzie je można stosować w wielu klasach pojazdów, w tym Street, Drift i Hypercar. Co ciekawe, nawet Ferrari zgodziło się na montaż felg spoza oryginalnej oferty.

Podczas wyścigów gracze przemkną przez oświetlone tunele, dzielnice mieszkalne i kanały burzowe, a tło wypełnią graffiti, flary i tłumy kibiców. W playlistach pojawi się też system zakładów, podobny do tego z Need for Speed Unbound. Gracze będą mogli podejmować wyzwania (np. jazda bez wspomagaczy lub widok z kokpitu) w zamian za dodatkową gotówkę. Jedną z najciekawszych nowości są wyścigi Free Race, w których gracze sami wybierają trasę między punktami kontrolnymi. Swoboda pozwoli na kreatywne skróty, od zjazdu po schodach po przeskakiwanie przez place budowy. W miarę postępów w playlistach, samochody zyskają coraz bardziej agresywny wygląd, począwszy od customowych zderzaków i spoilerów, a na indywidualnych kolory wnętrza kończąc.

Playlista BMW zadebiutuje jeszcze w tym roku. Zawierać będzie zestaw wydarzeń poświęconych historii marki, a przerywniki filmowe nakręcono w BMW Museum w Monachium. Poza klasycznym BMW z 2002 roku, w playlistach pojawią się także inne modele, których pełną listę Ivory Tower ujawni w nadchodzących tygodniach. Sezon 8 wprowadzi również pełną weryfikację Steam Deck, co zapewni lepszą optymalizację gry przenośnej, usprawnienia w trybie Grand Race PvP, nowy system progresji i rankingów, a także Friend Pass, czyli możliwość zaproszenia do trzech znajomych do gry za darmo, bez limitu czasu.

To jednak nie koniec, bowiem najmocniejsze działa Ubisoft wytoczy w 9 sezonie i będzie to największa aktualizacja w historii serii. Sezon 9 w The Crew Motorfest zadebiutuje 4 marca 2026 roku, przynosząc nową wyspę, tryb tworzenia tras, wyścigi NASCAR oraz miniaturowe samochody RC. Po wprowadzeniu wyspy Maui w drugim roku wsparcia, Ivory Tower kontynuuje rozbudowę mapy o zupełnie nową wyspę. Choć jej rozmiar ma być mniejszy niż Maui i Hawaje, nowa lokalizacja zaoferuje zróżnicowane środowiska, od odcinków off-roadowych, przez mosty i tunele, po realistyczne tory wyścigowe. Z prezentacji pokazanej w trakcie Showcase wynika, że inspiracją dla niej była ekspansja Hot Wheels z Forza Horizon 5, z magnetycznymi torami, pętlami, skoczniami i rampami rodem z rollercoastera.

Prawdziwym przełomem w Sezonie 9 będzie Track Forge, czyli zupełnie nowy tryb pozwalający tworzyć i udostępniać własne tory wyścigowe. Prace nad systemem rozpoczęły się latem 2024 roku. Jak podkreśla dyrektor kreatywny Julien Hummer: