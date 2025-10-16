Ubisoft zwariował! Potężne zmiany w The Crew Motorfest

Podczas dzisiejszego The Crew Showcase, zapowiedziano spore zmiany w grze wyścigowej Ubisoftu. Nadciąga nowa wyspa, budowanie torów, NASCAR, RC i wiele innych zmian.
Ubisoft i studio Ivory Tower zapowiedzieli kolejny duży krok w rozwoju The Crew Motorfest, które wchodzi właśnie w trzeci rok wsparcia. Sezon 8, startujący 5 listopada 2025 roku, przynosi dwie nowe playlisty jakimi są Street Riders oraz BMW, a także najbardziej rozbudowany system tuningu w historii serii.
The Crew Motorfest rozpoczyna gigantyczną ofensywę
Listopadowa aktualizacja wprowadzi dwie tematyczne playlisty:
Street Riders – skoncentrowana na wyścigach ulicznych, inspirowana klimatem serii Need for Speed: Underground
BMW Playlist – celebrująca bogatą historię bawarskiej marki z premierą w grach wideo najnowszego BMW M2 CS
W Street Riders gracze dołączą do gangu ulicznych ścigantów The Monkey’s Kitchen i wezmą udział w ośmiu wyścigach, modyfikując krok po kroku kultowe BMW M3 E46. Co więcej, po dziewięciu latach próśb społeczności (jeszcze z czasów poprzednich odsłon), deweloperzy w końcu dodali możliwość zmiany i malowania felg. W grze znajdzie się ponad 100 wzorów felg, zarówno oryginalnych, jak i od znanych producentów, takich jak OZ Racing, HRE Performance Wheels czy BRS Motorsport. Julien Hummer, dyrektor kreatywny gry powiedział:
To jedna z najbardziej wyczekiwanych funkcji od premiery pierwszego The Crew. Nadszedł idealny moment, aby ją wreszcie dodać.
W grze pojawią się nowe elementy personalizacji, w tym ekstremalne wykrzywienie kół, zmiana wysokości zawieszenia i zestawy aerodynamiczne. Będzie je można stosować w wielu klasach pojazdów, w tym Street, Drift i Hypercar. Co ciekawe, nawet Ferrari zgodziło się na montaż felg spoza oryginalnej oferty.
Podczas wyścigów gracze przemkną przez oświetlone tunele, dzielnice mieszkalne i kanały burzowe, a tło wypełnią graffiti, flary i tłumy kibiców. W playlistach pojawi się też system zakładów, podobny do tego z Need for Speed Unbound. Gracze będą mogli podejmować wyzwania (np. jazda bez wspomagaczy lub widok z kokpitu) w zamian za dodatkową gotówkę. Jedną z najciekawszych nowości są wyścigi Free Race, w których gracze sami wybierają trasę między punktami kontrolnymi. Swoboda pozwoli na kreatywne skróty, od zjazdu po schodach po przeskakiwanie przez place budowy. W miarę postępów w playlistach, samochody zyskają coraz bardziej agresywny wygląd, począwszy od customowych zderzaków i spoilerów, a na indywidualnych kolory wnętrza kończąc.
Playlista BMW zadebiutuje jeszcze w tym roku. Zawierać będzie zestaw wydarzeń poświęconych historii marki, a przerywniki filmowe nakręcono w BMW Museum w Monachium. Poza klasycznym BMW z 2002 roku, w playlistach pojawią się także inne modele, których pełną listę Ivory Tower ujawni w nadchodzących tygodniach. Sezon 8 wprowadzi również pełną weryfikację Steam Deck, co zapewni lepszą optymalizację gry przenośnej, usprawnienia w trybie Grand Race PvP, nowy system progresji i rankingów, a także Friend Pass, czyli możliwość zaproszenia do trzech znajomych do gry za darmo, bez limitu czasu.
To jednak nie koniec, bowiem najmocniejsze działa Ubisoft wytoczy w 9 sezonie i będzie to największa aktualizacja w historii serii. Sezon 9 w The Crew Motorfest zadebiutuje 4 marca 2026 roku, przynosząc nową wyspę, tryb tworzenia tras, wyścigi NASCAR oraz miniaturowe samochody RC. Po wprowadzeniu wyspy Maui w drugim roku wsparcia, Ivory Tower kontynuuje rozbudowę mapy o zupełnie nową wyspę.Choć jej rozmiar ma być mniejszy niż Maui i Hawaje, nowa lokalizacja zaoferuje zróżnicowane środowiska, od odcinków off-roadowych, przez mosty i tunele, po realistyczne tory wyścigowe. Z prezentacji pokazanej w trakcie Showcase wynika, że inspiracją dla niej była ekspansja Hot Wheels z Forza Horizon 5, z magnetycznymi torami, pętlami, skoczniami i rampami rodem z rollercoastera.
Prawdziwym przełomem w Sezonie 9 będzie Track Forge, czyli zupełnie nowy tryb pozwalający tworzyć i udostępniać własne tory wyścigowe. Prace nad systemem rozpoczęły się latem 2024 roku. Jak podkreśla dyrektor kreatywny Julien Hummer:
To największa funkcja, jaką kiedykolwiek stworzyliśmy w całej serii The Crew. System jest bardzo potężny i elastyczny. Ograniczeń jest niewiele.
Tryb Track Forge zaoferuje dwa poziomy złożoności:
Fast Mode – uproszczony edytor, który pozwala zbudować tor w kilka minut, dodając proste odcinki, zakręty i elementy otoczenia
Library Mode – bardziej zaawansowany poziom z tak zwanymi “Super Modułami”, dzięki którym można dodawać charakterystyczne fragmenty torów, np. szykany lub podjazdy
Z pomocą dostępnych zasobów gracze będą mogli tworzyć zarówno fantastyczne trasy, jak i rekonstrukcje rzeczywistych torów. Po ukończeniu projektu można natychmiast przejść do testowania toru, bez żadnych ekranów ładowania. Stworzone trasy będzie można udostępniać społeczności pod warunkiem, że da się je ukończyć, a najlepsze projekty zostaną wyróżnione w cotygodniowym Live Summit.
Kolejną dużą nowością Sezonu 9 będzie oficjalna współpraca z NASCAR. Nowa playlista wyścigowa przeniesie amerykańskie wyścigi owalne do świata Motorfestu, wprowadzając specjalną fizykę jazdy, jazdę w tunelu aerodynamicznym, a także oficjalne zespoły, kierowców i samochody z poprzedniego sezonu. Wyścigi NASCAR mają trwać od 10 do 15 minut i zawierać strategie pit stopów. Choć rozgrywka nie będzie aż tak realistyczna jak w iRacing lub NASCAR 25, twórcy zapewniają, że dostarczy dynamicznej i przystępnej zabawy.
Sezon 9 wprowadzi także zupełnie nowy typ pojazdów, którymi są samochody RC. Małe pojazdy są zaskakująco szybkie i zwrotne, posiadają przycisk skoku umożliwiający wykonywanie trików i akrobacji w powietrzu. Można nimi nawet jeździć po dachach lub wspinać się po rusztowaniach, a dzięki niższemu punktowi widzenia świat gry wydaje się ogromny, a szczegółowość otoczenia nabiera nowego wymiaru. Twórcy zdradzili też, że samochody RC potrafią jeździć po wodzie, jeśli utrzymają odpowiednią prędkość, podobnie jak w rzeczywistości. Tryb RC będzie także oferował lokalny split screen w stylu retro, z widokiem z góry, przypominającym klasyczne gry arcade, takie jak Super Sprint.
Playlista NASCAR będzie dostępna za darmo dla wszystkich graczy, natomiast tryb RC trafi jako płatne DLC w ramach przepustki Year 3 Pass. Posiadacze przepustki otrzymają dostęp do kilku modeli RC, przystosowanych do różnych nawierzchni (asfalt, teren, tor), które będzie można personalizować. Gracze bez przepustki będą mogli zdobyć samochód RC jako nagrodę w Live Summit lub kupić go w sklepie Prestige Ticket za walutę w grze. Ivory Tower zapowiedziało także partnerstwo z oficjalną marką RC, które zostanie ogłoszone wkrótce.
To jednak nadal nie koniec! Po zakończeniu dziewiątego sezonu, Sezon 10 wystartuje 1 lipca 2026 roku, kończąc trzeci rok wsparcia. Szczegóły tej aktualizacji pozostają tajemnicą, ale studio już potwierdziło, że czwarty rok wsparcia jest już w produkcji. Humer odważnie zapowiada:
To dopiero początek. Wprowadzimy nowe marki i pomysły, które jeszcze bardziej rozwiną grę.
Rok 2026 zapowiada się jako najbardziej ambitny okres w historii serii The Crew. Z edytorem torów, nową wyspą, wyścigami NASCAR i samochodami RC, Ivory Tower wyraźnie stawia na kreatywność i różnorodność. Ponadto z tak szeroką wizją i planami sięgającymi 2027 roku, The Crew Motorfest ma szansę nie tylko utrzymać swoją społeczność, ale i przyciągnąć graczy z konkurencyjnych serii, takich jak Forza Horizon, a wiemy że z nadciągającą “szóstką” rywalizacja nie będzie łatwa.
