The Crew 2 otrzyma „hybrydowy” tryb offline. Trzeba jednak poczekać do końca 2025 roku

Prace nad trybami offline w grach z serii The Crew posuwają się powoli, ale jednak trwają. To dla fanów ważne, gdyż wielu obawia się o przyszłość dwójki i Motorfesta. Dzieje się tak przede wszystkim po kontrowersjach związanych z zamknięciem serwerów The Crew i skasowaniu gry.

The Crew 2 otrzyma tryb offline, ale...

Jak wiemy, The Crew 2 oraz The Crew Motorfest to gry MMO wymagające stałego połączenia z internetem, jednak po ostrej fali krytyki jaka spadła na Ubisoft po definitywnym wyłączeniu serwerów oryginalnego The Crew z 2014 roku, oraz z uwagi na negatywny odbiór premiery konkurencyjnego Test Drive Unlimited Solar Crown, firma ogłosiła we wrześniu 2024 roku plany wprowadzenia trybów offline. Dziś, osiem miesięcy później od tego ogłoszenia, studio Ivory Tower podzieliło się aktualizacją w tej sprawie i wieści są mieszane...